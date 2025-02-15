ПВО за ночь сбила 40 украинских дронов над четырьмя областями РФ
Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью (17), еще 12 – над Калужской, девять – над Ростовской и два – над Саратовской. По сведениям глав регионов, пострадавших в результате атак нет.
Из-за падения обломков в промзоне Волгоградской области возник пожар на площади не более 5 кв.м, который оперативно потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Позже он уточнил, что в Волгограде обломки повредили кровлю дома, легкие травмы получил один человек.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил утром, что из-за падения обломков на промышленном предприятии в Дзержинском районе загорелось одно строение. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа.
В Ростовской области дроны сбили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, уточнил врио главы региона Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34 пробита кровля частного дома. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников.
В Саратовской области, по сообщению главы региона Романа Бусаргина, повреждений нет.
Накануне ночью над российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА.