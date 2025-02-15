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ПВО за ночь сбила 40 украинских дронов над четырьмя областями РФ

Ведомости

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов сбили над Волгоградской областью (17), еще 12 – над Калужской, девять – над Ростовской и два – над Саратовской. По сведениям глав регионов, пострадавших в результате атак нет.

Из-за падения обломков в промзоне Волгоградской области возник пожар на площади не более 5 кв.м, который оперативно потушили, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Позже он уточнил, что в Волгограде обломки повредили кровлю дома, легкие травмы получил один человек.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил утром, что из-за падения обломков на промышленном предприятии в Дзержинском районе загорелось одно строение. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. 

В Ростовской области дроны сбили в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах, уточнил врио главы региона Юрий Слюсарь. Из-за падения обломков в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34 пробита кровля частного дома. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников. 

В Саратовской области, по сообщению главы региона Романа Бусаргина, повреждений нет. 

Накануне ночью над российскими регионами уничтожили 50 украинских БПЛА.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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