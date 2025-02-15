Освобожденных в Газе граждан РФ и США доставили в больницу Тель-Авива
Россиянин Александр Труфанов и гражданин США Саги Декель Хен после освобождения из сектора Газа прибыли в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба минздрава Израиля.
15 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении трех израильских заложников «Хамаса» – на территорию еврейского государства были доставлены Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, российско-израильский гражданин Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. ЦАХАЛ позднее сообщила, что все трое направляются на вертолетах ВВС Израиля в больницу вместе с членами своих семей, где встретятся с другими родственниками и получат медицинскую помощь.
По данным минздрава, в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива прибыли россиянин и американец. «Команды медиков и профессионалов в больнице полностью готовы принять их и обеспечить всеобъемлющий медицинский уход, включая психологическую поддержку и удовлетворение любых иных потребностей», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).
Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 15 февраля МИД РФ сообщил, что Москва продолжит активно добиваться скорейшего возвращения удерживаемого боевиками группировки уроженца Донбасса Максима Харкина и внимательного отношения руководства группировки к другим гуманитарным просьбам российской стороны.