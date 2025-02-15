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Освобожденных в Газе граждан РФ и США доставили в больницу Тель-Авива

Ведомости

Россиянин Александр Труфанов и гражданин США Саги Декель Хен после освобождения из сектора Газа прибыли в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива, сообщила пресс-служба минздрава Израиля.

15 февраля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об освобождении трех израильских заложников «Хамаса» – на территорию еврейского государства были доставлены Саги Декель Чен со вторым американским гражданством, российско-израильский гражданин Труфанов и израильтянин аргентинского происхождения Иэр Хорн. ЦАХАЛ позднее сообщила, что все трое направляются на вертолетах ВВС Израиля в больницу вместе с членами своих семей, где встретятся с другими родственниками и получат медицинскую помощь.

По данным минздрава, в больницу «Шиба» в пригороде Тель-Авива прибыли россиянин и американец. «Команды медиков и профессионалов в больнице полностью готовы принять их и обеспечить всеобъемлющий медицинский уход, включая психологическую поддержку и удовлетворение любых иных потребностей», – говорится в сообщении ведомства (цитата по ТАСС).

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 15 февраля МИД РФ сообщил, что Москва продолжит активно добиваться скорейшего возвращения удерживаемого боевиками группировки уроженца Донбасса Максима Харкина и внимательного отношения руководства группировки к другим гуманитарным просьбам российской стороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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