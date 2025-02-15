Освобожденных в Газе граждан РФ и США доставили в больницу Тель-Авива

Соглашение о прекращении огня в секторе Газа и возвращении пленных между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 19 января. Сделка была подписана при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала военных действий в анклаве. Всего в рамках ее первого этапа планируется освободить почти 2000 палестинских заключенных и 33 израильских заложника. 15 февраля МИД РФ сообщил, что Москва продолжит активно добиваться скорейшего возвращения удерживаемого боевиками группировки уроженца Донбасса Максима Харкина и внимательного отношения руководства группировки к другим гуманитарным просьбам российской стороны.