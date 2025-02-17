Суд в Москве оштрафовал Центробанк за нарушение правил хранения оружия

На заседании суда представили ЦБ заявили, что Банк России не считает себя виновным, так как регулятор, согласно их утверждениям, имеет разрешение от Росгвардии на хранение и использование оружия и патронов к нему. Они также заявили, что оружие хранилось в Центробанке не более двух часов: инкассаторы ПАО «Сбербанк», прибывшие в здание ЦБ для сдачи-приема ценностей, сдали пистолеты на время пребывания в учреждении, а после забрали оружие. Регулятор подал апелляционную жалобу на решение суда, отмечает агентство.