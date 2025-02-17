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Суд в Москве оштрафовал Центробанк за нарушение правил хранения оружия

Ведомости

Савеловский суд Москвы оштрафовал Банк России в связи с нарушением правил хранения боевого оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы административного дела.

Нарушения были обнаружены в ноябре 2023 г. и в апреле 2024 г. инспекторами Росгвардии в ходе проверок здания Межрегионального центра безопасности Банка России в Москве. В оружейной комнате нашли боевые пистолеты, включая два пистолета Макарова (ПМ), принадлежавшие службе безопасности Сбербанка России и ООО ЧОП «Регион профи». Инспекторы Росгвардии полагают, что в одном из своих помещений регулятор хранил пистолеты, не являясь их владельцем, что нарушает закон «Об оружии».

На заседании суда представили ЦБ заявили, что Банк России не считает себя виновным, так как регулятор, согласно их утверждениям, имеет разрешение от Росгвардии на хранение и использование оружия и патронов к нему. Они также заявили, что оружие хранилось в Центробанке не более двух часов: инкассаторы ПАО «Сбербанк», прибывшие в здание ЦБ для сдачи-приема ценностей, сдали пистолеты на время пребывания в учреждении, а после забрали оружие. Регулятор подал апелляционную жалобу на решение суда, отмечает агентство.

Регулятор был признан виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 20.10 КоАП РФ (незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия). Сумма штрафа не называется. Для юридических лиц указанная статья предусматривает от 300 000 руб. до 500 000 руб. либо административное приостановление деятельности на срок до шестидесяти суток.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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