Бывший депутат Пономарев стал фигурантом дела о насильственном захвате власти
Следственное управление ФСБ России возбудило против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева
По данным ФСБ, в ноябре 2022 г. Пономарев учредил в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов»
С 2022 г. по 2024 г. Пономарев провел семь сессий с участием свыше 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Они разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, среди которых – конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др. Пономарев позиционирует «СНД» перед Западом в качестве «нового правительства России в изгнании» и проводит работу по признанию «СНД» государствами формата «Рамштайн».
Кроме того, по данным ФСБ, Пономарев организовал взаимодействие с одним из военизированных подразделений Украины, включенным в список террористических организаций, «для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».
На сегодняшний день в отношении Пономарева и его пособников проводятся следственные действия.
В сентябре 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему также на четыре года запрещается заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Бывший депутата находится в международном розыске, он заочно арестован.