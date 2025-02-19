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Бывший депутат Пономарев стал фигурантом дела о насильственном захвате власти

Ведомости

Следственное управление ФСБ России возбудило против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (считается в России иноагентом) уголовное дело о насильственном захвате власти (ст. 278 УК РФ), а также об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным ФСБ, в ноябре 2022 г. Пономарев учредил в Польше политическое движение «Съезд народных депутатов» («СНД», организация признана нежелательной на территории РФ) и организовал его работу. Силовое ведомство обращает внимание, что целью движения является насильственный захват власти и изменение конституционного строя в России.

С 2022 г. по 2024 г. Пономарев провел семь сессий с участием свыше 60 делегатов из числа бывших российских парламентариев различного уровня. Они разработали и приняли более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, среди которых – конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др. Пономарев позиционирует «СНД» перед Западом в качестве «нового правительства России в изгнании» и проводит работу по признанию «СНД» государствами формата «Рамштайн».

Кроме того, по данным ФСБ, Пономарев организовал взаимодействие с одним из военизированных подразделений Украины, включенным в список террористических организаций, «для реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

На сегодняшний день в отношении Пономарева и его пособников проводятся следственные действия.

В сентябре 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему также на четыре года запрещается заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Бывший депутата находится в международном розыске, он заочно арестован.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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