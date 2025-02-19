Бывший депутат Пономарев стал фигурантом дела о насильственном захвате власти

В сентябре 2024 г. Пономарева заочно приговорили в России к 10 годам колонии общего режима по обвинению в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил (ВС) России по мотивам политической ненависти (по п. «д» ч. 2 ст. 207.3) и в публичном оправдании терроризма, совершенном с использованием интернета (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Ему также на четыре года запрещается заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов. Бывший депутата находится в международном розыске, он заочно арестован.