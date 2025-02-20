Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд оштрафовал YouTube и Telegram за нарушение правил распространения информации

Ведомости

Таганский районный суд Москвы назначил штрафы по 80 000 руб. видеохостингу YouTube и мессенджеру Telegram по ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ (нарушение правил распространения информации в интернете). Решения суда опубликованы в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

6 февраля тот же суд ранее оштрафовал Telegram за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. Сумма наказания составила также 80 000 руб. До этого, 3 декабря 2024 г., Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за нарушение правил блокировки контента.

В 2020 г. YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, собственники которых находятся под санкциями США, якобы из-за «нарушений законодательства о санкциях и правил торговли». В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.

С началом Россией спецоперации в 2022 г. YouTube также заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др. В результате блокировок 17 российских телеканалов, а затем эта цифра выросла до 20, подали иски о восстановлении аккаунтов. Российский суд удовлетворил их требование и назначил штраф компании Google. Он начал расти. К 18 февраля 2025 г. сумма требований телеканалов РФ к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных