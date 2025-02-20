Суд оштрафовал YouTube и Telegram за нарушение правил распространения информации

С началом Россией спецоперации в 2022 г. YouTube также заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др. В результате блокировок 17 российских телеканалов, а затем эта цифра выросла до 20, подали иски о восстановлении аккаунтов. Российский суд удовлетворил их требование и назначил штраф компании Google. Он начал расти. К 18 февраля 2025 г. сумма требований телеканалов РФ к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями.