Суд оштрафовал YouTube и Telegram за нарушение правил распространения информации
Таганский районный суд Москвы назначил штрафы по 80 000 руб. видеохостингу YouTube и мессенджеру Telegram по ч. 5 ст. 13.31 КоАП РФ (нарушение правил распространения информации в интернете). Решения суда опубликованы в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
6 февраля тот же суд ранее оштрафовал Telegram за невыполнение требований Роскомнадзора о предоставлении персональных данных. Сумма наказания составила также 80 000 руб. До этого, 3 декабря 2024 г., Telegram был оштрафован на 4 млн руб. за нарушение правил блокировки контента.
В 2020 г. YouTube, принадлежащий компании Google, заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, собственники которых находятся под санкциями США, якобы из-за «нарушений законодательства о санкциях и правил торговли». В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.
С началом Россией спецоперации в 2022 г. YouTube также заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др. В результате блокировок 17 российских телеканалов, а затем эта цифра выросла до 20, подали иски о восстановлении аккаунтов. Российский суд удовлетворил их требование и назначил штраф компании Google. Он начал расти. К 18 февраля 2025 г. сумма требований телеканалов РФ к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб. Дуодециллион – это число с 39 нулями.