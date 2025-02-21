Милей подарил Маску позолоченную бензопилу «для борьбы с бюрократией»
Президент Аргентины Хавьер Милей подарил руководителю департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску позолоченную бензопилу на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде, передает Politico. Маск назвал этот подарок «бензопилой для бюрократии». Ранее сам Милей часто использовал бензопилу для фотосессий.
На лезвии выгравирован лозунг «Viva la libertad, carajo» («Да здравствует свобода, черт возьми!») – фраза, ставшая предвыборным слоганом Милея как в парламентской кампании 2021 г., так и на президентских выборах 2023 г. В администрации аргентинского лидера уточнили, что эта бензопила является точной копией той, что висит в его офисе. Во время предвыборной кампании Милей неоднократно появлялся с бензопилой на митингах, символизируя намерение радикально сократить государственные расходы.
В США сокращением бюрократии сейчас занимается DOGE. На практике это приводит к урезанию бюджетов и увольнению сотрудников федеральных агентств. 21 февраля также стало известно, что налоговая служба США планирует сократить около 6000 работников. А 15 февраля сообщалось, что администрация Трампа «по ошибке» уволила около 400 сотрудников управления по ядерной безопасности, которых теперь спешно возвращают. 14 февраля генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США и Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что иск является «продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».
Бензопила стала символом шоковых экономических реформ в Аргентине. Инструментом Милей угрожал «распилить» государственный бюджет, сократив до минимума расходы, чтобы положить конец бюджетному дефициту и взять под контроль инфляцию. Он является первым в истории президентом-либертарианцем, самопровозглашенным анархо-капиталистом.