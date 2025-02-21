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Милей подарил Маску позолоченную бензопилу «для борьбы с бюрократией»

Ведомости

Президент Аргентины Хавьер Милей подарил руководителю департамента эффективности правительства США (DOGE) Илону Маску позолоченную бензопилу на конференции консервативных политических действий (CPAC) в Мэриленде, передает Politico. Маск назвал этот подарок «бензопилой для бюрократии». Ранее сам Милей часто использовал бензопилу для фотосессий.

На лезвии выгравирован лозунг «Viva la libertad, carajo» («Да здравствует свобода, черт возьми!») – фраза, ставшая предвыборным слоганом Милея как в парламентской кампании 2021 г., так и на президентских выборах 2023 г. В администрации аргентинского лидера уточнили, что эта бензопила является точной копией той, что висит в его офисе. Во время предвыборной кампании Милей неоднократно появлялся с бензопилой на митингах, символизируя намерение радикально сократить государственные расходы.

В США сокращением бюрократии сейчас занимается DOGE. На практике это приводит к урезанию бюджетов и увольнению сотрудников федеральных агентств. 21 февраля также стало известно, что налоговая служба США планирует сократить около 6000 работников. А 15 февраля сообщалось, что администрация Трампа «по ошибке» уволила около 400 сотрудников управления по ядерной безопасности, которых теперь спешно возвращают. 14 февраля генеральные прокуроры-демократы из 14 штатов подали иск против президента США и Маска из-за якобы неконституционных полномочий последнего. Истцы намерены добиться постановления суда, запрещающего Маску вносить изменения в госфинансирование, расторгать контракты, принимать кадровые решения и др. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что иск является «продолжением использования правосудия в качестве оружия против президента Трампа».

Бензопила стала символом шоковых экономических реформ в Аргентине. Инструментом Милей угрожал «распилить» государственный бюджет, сократив до минимума расходы, чтобы положить конец бюджетному дефициту и взять под контроль инфляцию. Он является первым в истории президентом-либертарианцем, самопровозглашенным анархо-капиталистом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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