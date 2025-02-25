Володин поручил депутатам подготовить нормы для защиты детей от бездомных собак
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими профильными комитетами подготовить нормы по защите детей от нападения бездомных собак. Тема обсуждалась на пленарном заседании нижней палаты парламента, говорится в сообщении на сайте Госдумы.
В ходе заседания член комитета по охране здоровья Бийсултан Хамзаев отметил, что в 2024 г. бездомные собаки покусали 237 000 граждан, а также вспомнил недавний случай с нападением животных на ребенка в Каспийске. Депутат обратил внимание на то, что существующая законодательная база не защищает людей.
Володин заявил, что «человек, ребенок – высшая ценность, не надо об этом забывать», и призвал принять необходимое для защиты детей решение.
«Давайте наведем порядок и поручим профильному комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – они более объективно подойдут к этому вопросу – как можно скорее законопроект внесите, чтобы регионы получили возможность принимать решение. Жизнь ребенка дороже», – сказал спикер Госдумы.
СМИ регулярно сообщают о случаях агрессии со стороны животных. 10 февраля собаки напали на девочку в Николаевске-на-Амуре (Хабаровский край), 9 февраля бездомные животные покусали женщину в Иркутске. 24 января стая псов насмерть загрызла женщину под Новосибирском, 23 февраля то же самое случилось с девятилетней школьницей в Ставрополе, только собаки имели владельца.
11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания подняли вопрос об эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., сообщали «Ведомостям» три источника в Думе. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) тогда назвала закон «беззубым», так как регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. Депутат выразила мнение, что необходимо создать рабочую группу для доработки закона. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») заявлял, что локальные законы приняли свыше 20 регионов, но не везде они оказались четкими. Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить информацию, полученную от депутатов.