Володин поручил депутатам подготовить нормы для защиты детей от бездомных собак

11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания подняли вопрос об эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., сообщали «Ведомостям» три источника в Думе. Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) тогда назвала закон «беззубым», так как регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. Депутат выразила мнение, что необходимо создать рабочую группу для доработки закона. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») заявлял, что локальные законы приняли свыше 20 регионов, но не везде они оказались четкими. Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить информацию, полученную от депутатов.