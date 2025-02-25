Жерар Депардье может быть исключен из Союза кинематографистов России
Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов, сообщается в номере газеты союза от 24 февраля.
В газете представлены постановления 15-го пленума 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из них пленум призвал рассмотреть представленный список на исключение членов союза за нарушение, прописанных в уставе организации обязанностей, в том числе выплату ежегодных членских взносов. По информации союза, за последние семь лет Депардье накопил долг в размере 9500 руб.
Помимо французского актера в список попал продюсер и режиссер Александр Роднянский
В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство. В феврале того же года актер получил звание почетного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном.
В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.