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Жерар Депардье может быть исключен из Союза кинематографистов России

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Французского актера Жерара Депардье могут исключить из Союза кинематографистов России за неуплату взносов, сообщается в номере газеты союза от 24 февраля.

В газете представлены постановления 15-го пленума 11-го созыва правления Союза кинематографистов России. В одном из них пленум призвал рассмотреть представленный список на исключение членов союза за нарушение, прописанных в уставе организации обязанностей, в том числе выплату ежегодных членских взносов. По информации союза, за последние семь лет Депардье накопил долг в размере 9500 руб.

Помимо французского актера в список попал продюсер и режиссер Александр Роднянский (считается в России иноагентом), его долг составляет более 20 000 руб. В списке также упоминаются актриса Ингеборга Дапкунайте, которая задолжала 15 500 руб., советский и украинский актер Алексей Горбунов, чей долг составляет более 24 000 руб. и ряд других деятелей культуры.

В январе 2013 г. Депардье получил российское гражданство. В феврале того же года актер получил звание почетного гражданина Чеченской Республики из рук главы региона Рамзана Кадырова и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном. 

В июле 2015 г. Депардье стал персоной нон грата на Украине, и ему на пять лет был запрещен въезд в страну. Позже актер был внесен в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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