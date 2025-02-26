Суд отменил приговор устроившему аварию на станции метро «Печатники» машинисту
Мосгорсуд отменил приговор машинисту, по вине которого произошло столкновение двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.
В октябре 2023 г. на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровский линии из-за решения машиниста отключить автоматическую систему регулирования скорости (АРС) при перегоне в депо пустого состава , произошел его накат на поезд, стоящий на станции. Сообщалось о нескольких пострадавших, включая самого машиниста – он сломал ногу.
Машинисту инкриминировали нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ему был назначен штраф в размере 200 000 руб. Суд также признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило в более чем 616 млн руб., для обеспечения иска были арестованы две квартиры фигуранта.
Осужденный обжаловал приговор в Мосгорсуде, посчитав сумму ущерба завышенной. Суд с его доводами согласился. Оказалось, что в ходе оценки ущерба эксперты ориентировались на рыночную цену столкнувшихся составов, а не на стоимость ремонта поездов. Кроме того, если авария не повлекла за собой нанесение тяжкого вреда здоровью людей и крупного ущерба, то ответственность по этой статье УК не наступает. Суд возвратил дело прокурору. Если станет известно, что сумма ремонта составляет не более 1 млн руб., дело прекратится. В ином случае оно снова вернется в суд, но с корректной суммой ущерба.