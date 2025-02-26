Суд отменил приговор устроившему аварию на станции метро «Печатники» машинисту

Осужденный обжаловал приговор в Мосгорсуде, посчитав сумму ущерба завышенной. Суд с его доводами согласился. Оказалось, что в ходе оценки ущерба эксперты ориентировались на рыночную цену столкнувшихся составов, а не на стоимость ремонта поездов. Кроме того, если авария не повлекла за собой нанесение тяжкого вреда здоровью людей и крупного ущерба, то ответственность по этой статье УК не наступает. Суд возвратил дело прокурору. Если станет известно, что сумма ремонта составляет не более 1 млн руб., дело прекратится. В ином случае оно снова вернется в суд, но с корректной суммой ущерба.