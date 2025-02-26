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Суд отменил приговор устроившему аварию на станции метро «Печатники» машинисту

Ведомости

Мосгорсуд отменил приговор машинисту, по вине которого произошло столкновение двух поездов на станции метро «Печатники» в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в суде.

В октябре 2023 г. на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровский линии из-за решения машиниста отключить автоматическую систему регулирования скорости (АРС) при перегоне в депо пустого состава , произошел его накат на поезд, стоящий на станции. Сообщалось о нескольких пострадавших, включая самого машиниста – он сломал ногу.

Машинисту инкриминировали нарушение правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Ему был назначен штраф в размере 200 000 руб. Суд также признал за метрополитеном право на возмещение ущерба, который следствие оценило в более чем 616 млн руб., для обеспечения иска были арестованы две квартиры фигуранта.

Осужденный обжаловал приговор в Мосгорсуде, посчитав сумму ущерба завышенной. Суд с его доводами согласился. Оказалось, что в ходе оценки ущерба эксперты ориентировались на рыночную цену столкнувшихся составов, а не на стоимость ремонта поездов. Кроме того, если авария не повлекла за собой нанесение тяжкого вреда здоровью людей и крупного ущерба, то ответственность по этой статье УК не наступает. Суд возвратил дело прокурору. Если станет известно, что сумма ремонта составляет не более 1 млн руб., дело прекратится. В ином случае оно снова вернется в суд, но с корректной суммой ущерба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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