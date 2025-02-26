Москалькова призвала ускорить ход вопроса об алиментах для совершеннолетних
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ускорить внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего получение алиментов совершеннолетними школьниками. Об этом говорится в ее докладе за 2024 г.
Москалькова обратила внимание на актуальность решения вопроса алиментов для школьников, которым уже исполнилось 18 лет. Омбудсмен подчеркнула, что совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, так как в общеобразовательных школах предусмотрено обучение в течение 11 лет. При этом 18-летние граждане, которые все еще учатся в школах, не имеют права на алименты.
По мнению Москальковой, в связи с этим нужно дополнить Семейный кодекс РФ нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, проходящих обучение в образовательных организациях.
«Соответствующий законопроект Минюстом России разработан, предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу», – говорится в докладе.
В октябре 2024 г. Минюст предложил платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случаях, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Соответствующий законопроект предлагает дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». Положение подразумевает, что родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. В этой категории также находятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет.