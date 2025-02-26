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Григоренко назвал подделку голосов главным трендом кибермошенничества

Ведомости

Главным трендом в кибермошенничестве является подделка голосов при звонке через специальные программы и предоставление достоверных личных данных тех, кем представляется мошенник. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на презентации национального проекта «Экономика данных» в Национальном центре «Россия».

Григоренко заметил, что в настоящий момент нет универсальной нормы, при помощи которой можно преодолеть эту проблему. По его мнению, важно, чтобы об этом сообщалось максимально широко, а государство сейчас активно работает, чтобы обезопасить граждан, и призывает быть бдительнее.

«Вот мы сейчас живем реально в таком мире, и никаким правилам, никаким законам на сегодняшний день полностью доверять нельзя», – отметил вице-премьер (цитата по ТАСС).

15 февраля правительство России внесло в Госдуму законопроект по защите граждан от преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). «Ведомости» писали о деталях документа 10 февраля.

Согласно пояснительной записке, проблема защиты личных данных представляется актуальной и требует непрерывной выработки и совершенствования механизмов ее решения. По данным Роскомнадзора, в 2024 г. выявлено 135 случаев утечек баз данных. В интернет утекло свыше 710 млн записей о гражданах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть попало 300 млн записей. МВД также фиксирует рост числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев 2024 г. – 16% (свыше 564 000 преступлений).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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