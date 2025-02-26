Григоренко назвал подделку голосов главным трендом кибермошенничества
Главным трендом в кибермошенничестве является подделка голосов при звонке через специальные программы и предоставление достоверных личных данных тех, кем представляется мошенник. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко на презентации национального проекта «Экономика данных» в Национальном центре «Россия».
Григоренко заметил, что в настоящий момент нет универсальной нормы, при помощи которой можно преодолеть эту проблему. По его мнению, важно, чтобы об этом сообщалось максимально широко, а государство сейчас активно работает, чтобы обезопасить граждан, и призывает быть бдительнее.
«Вот мы сейчас живем реально в таком мире, и никаким правилам, никаким законам на сегодняшний день полностью доверять нельзя», – отметил вице-премьер (цитата по ТАСС).
Согласно пояснительной записке, проблема защиты личных данных представляется актуальной и требует непрерывной выработки и совершенствования механизмов ее решения. По данным Роскомнадзора, в 2024 г. выявлено 135 случаев утечек баз данных. В интернет утекло свыше 710 млн записей о гражданах, что более чем в два раза больше, чем в 2023 г., когда в сеть попало 300 млн записей. МВД также фиксирует рост числа преступлений, совершенных с использованием ИКТ. В 2023 г. рост составил 30% (почти 677 000 преступлений), а за девять месяцев 2024 г. – 16% (свыше 564 000 преступлений).