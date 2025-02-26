Володин поручил до 3 марта подготовить проект по защите детей от бездомных собак

11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания затронули вопрос эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., рассказали «Ведомостям» три источника в нижней палате парламента. Останина тогда назвала закон «беззубым», поскольку регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. По ее мнению, необходимо создать рабочую группу для доработки закона. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») указал, что локальные законы приняли более 20 регионов, но не везде они оказались четкими. Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить эти данные.