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Володин поручил до 3 марта подготовить проект по защите детей от бездомных собак

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил председателю думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нине Останиной до 3 марта подготовить законопроект по защите детей от нападения бездомных собак. Об этом он заявил на пленарном заседании нижней палаты парламента, передает ТАСС.

Володин также обратился к правительству с просьбой в оперативном режиме вместе с председателем комитета принять участие в подготовке инициативы, чтобы 3 марта была возможность обсудить ее и постараться внести на рассмотрение депутатов Госдумы.

25 февраля Володин на пленарном заседании Госдумы поручил думскому комитету по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства вместе с другими профильными комитетами подготовить нормы для защиты детей от нападения бездомных собак. Он отметил, что «человек, ребенок – высшая ценность, не надо об этом забывать», и призвал принять необходимое для защиты несовершеннолетних решение.

11 февраля депутаты Госдумы на закрытой части пленарного заседания затронули вопрос эффективности поправок в закон об ответственном обращении с животными, принятых в 2023 г., рассказали «Ведомостям» три источника в нижней палате парламента. Останина тогда назвала закон «беззубым», поскольку регионы не принимают свои законодательные акты, регулирующие численность бездомных собак. По ее мнению, необходимо создать рабочую группу для доработки закона. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов («Единая Россия») указал, что локальные законы приняли более 20 регионов, но не везде они оказались четкими. Володин поручил думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции проверить эти данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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