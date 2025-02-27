Чернышенко поручил разработать стандарты программ по подготовке кадров для НКО
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать профстандарты подготовки кадров для некоммерческого сектора экономики, а также вовлечь вузы и молодежь в социальное развитие территорий. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. вовлечь 45% молодежи – а это почти 20 млн человек – в добровольческую и общественную деятельность.
«Для этого мы будем готовить профессиональные кадры, молодых специалистов для общественных и некоммерческих организаций по программам высшего образования, а также организуем систему практики и стажировок студентов в НКО еще на этапе учебы», – сказал вице-премьер.
Чернышенко поручил Минобрнауки и Минтруду совместно с ассоциацией «Добро.РФ» проработать создание новой специальности по управлению социально ориентированными проектами и утвердить соответствующий профстандарт. Минобрнауки также должно выдвинуть предложения по организации системы стажировок и трудоустройства в НКО.
Кроме того, Росмолодежи совместно с федеральными ведомствами поручено проработать меры поощрения для стимулирования граждан и организаций к участию в общественной и добровольческой деятельности.
С сентября 2024 г. в России в 120 пилотных российских школах и 10 колледжах также внедряется «Обучение служением» в формате вариативной дисциплины. Поручение о создании этого модуля также давал Путин. Курс направлен на развитие у обучающихся патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей. Под служением понимается установка на деятельность в интересах других людей не только с профессиональной точки зрения, но также в контексте волонтерства и благотворительности.