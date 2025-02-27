Чернышенко поручил разработать стандарты программ по подготовке кадров для НКО

С сентября 2024 г. в России в 120 пилотных российских школах и 10 колледжах также внедряется «Обучение служением» в формате вариативной дисциплины. Поручение о создании этого модуля также давал Путин. Курс направлен на развитие у обучающихся патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей. Под служением понимается установка на деятельность в интересах других людей не только с профессиональной точки зрения, но также в контексте волонтерства и благотворительности.