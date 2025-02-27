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Чернышенко поручил разработать стандарты программ по подготовке кадров для НКО

Ведомости

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил разработать профстандарты подготовки кадров для некоммерческого сектора экономики, а также вовлечь вузы и молодежь в социальное развитие территорий. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Чернышенко напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу к 2030 г. вовлечь 45% молодежи – а это почти 20 млн человек – в добровольческую и общественную деятельность.

«Для этого мы будем готовить профессиональные кадры, молодых специалистов для общественных и некоммерческих организаций по программам высшего образования, а также организуем систему практики и стажировок студентов в НКО еще на этапе учебы», – сказал вице-премьер.

Чернышенко поручил Минобрнауки и Минтруду совместно с ассоциацией «Добро.РФ» проработать создание новой специальности по управлению социально ориентированными проектами и утвердить соответствующий профстандарт. Минобрнауки также должно выдвинуть предложения по организации системы стажировок и трудоустройства в НКО.

Кроме того, Росмолодежи совместно с федеральными ведомствами поручено проработать меры поощрения для стимулирования граждан и организаций к участию в общественной и добровольческой деятельности.

С сентября 2024 г. в России в 120 пилотных российских школах и 10 колледжах также внедряется «Обучение служением» в формате вариативной дисциплины. Поручение о создании этого модуля также давал Путин. Курс направлен на развитие у обучающихся патриотизма, лидерства, гражданской солидарности и традиционных ценностей. Под служением понимается установка на деятельность в интересах других людей не только с профессиональной точки зрения, но также в контексте волонтерства и благотворительности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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