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Рособрнадзор выразил несогласие с мифом о схожести ЕГЭ с «угадайкой»

Ведомости

Современный формат ЕГЭ отличается от первоначальной версии, поэтому миф о том, что в ЕГЭ примитивные тесты и «угадайка», не связан с реальностью. Об этом сообщил представитель Рособнадзора в беседе с ТАСС.

По его словам, с 2015 г. исключена часть на выбор ответа из заданий, в то время как научная и практико-ориентированная составляющая ежегодно усиливается.

В Рособнадзоре ЕГЭ назвали глубоким и многогранным экзаменом, который требует умения решать нестандартные задачи.

26 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ЕГЭ не должен «превращаться в угадайку». Она призвала усовершенствовать качество экзамена.

25 февраля руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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