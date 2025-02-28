Рособрнадзор выразил несогласие с мифом о схожести ЕГЭ с «угадайкой»
Современный формат ЕГЭ отличается от первоначальной версии, поэтому миф о том, что в ЕГЭ примитивные тесты и «угадайка», не связан с реальностью. Об этом сообщил представитель Рособнадзора в беседе с ТАСС.
По его словам, с 2015 г. исключена часть на выбор ответа из заданий, в то время как научная и практико-ориентированная составляющая ежегодно усиливается.
В Рособнадзоре ЕГЭ назвали глубоким и многогранным экзаменом, который требует умения решать нестандартные задачи.
26 февраля председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ЕГЭ не должен «превращаться в угадайку». Она призвала усовершенствовать качество экзамена.
25 февраля руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что в ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников.