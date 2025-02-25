Рособрнадзор: в ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников
В систему ЕГЭ могут добавить учет достижений школьников, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 г.».
«Учет иных достижений ориентировочно у нас будет внедрен в 2032-2033 гг.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Музаев заявил, что следует контролировать получение достижений школьников – насколько заслуженно они были выданы, не были ли куплены награды. В перспективе портфолио с достижениями может давать при поступлении в вузы больше 10 баллов.
Музаев 10 февраля на заседании комитета Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ, сообщил, что Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников в пункт проведения (ППЭ) ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов. Руководитель Рособрнадзора отметил, что контроль за соблюдением правил порядка проведения экзаменов – объективная необходимость.
По мнению Музаева, постоянное развитие технологий вынуждает усиливать меры проверок, чтобы обеспечить равные права всем сдающим.
12 февраля секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» (ЕР) по образованию и науке призвал не политизировать тему ЕГЭ. Он предложил решить: либо сохранить ЕГЭ, либо отказаться от него. В случае отказа, продолжил Якушев, в новой стратегии должен быть предложен аналог итоговой аттестации школьников.