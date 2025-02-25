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Рособрнадзор: в ЕГЭ могут внедрить учет достижений школьников

Ведомости

В систему ЕГЭ могут добавить учет достижений школьников, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции «Старт кампании ЕГЭ 2025 г.».

«Учет иных достижений ориентировочно у нас будет внедрен в 2032-2033 гг.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Музаев заявил, что следует контролировать получение достижений школьников – насколько заслуженно они были выданы, не были ли куплены награды. В перспективе портфолио с достижениями может давать при поступлении в вузы больше 10 баллов.

Музаев 10 февраля на заседании комитета Госдумы, где обсуждались мероприятия по контролю за проведением ЕГЭ, сообщил, что Рособрнадзор планирует организовать присутствие родительских сообществ при допуске участников в пункт проведения (ППЭ) ЕГЭ и их проходе через рамки металлодетекторов. Руководитель Рособрнадзора отметил, что контроль за соблюдением правил порядка проведения экзаменов – объективная необходимость.

По мнению Музаева, постоянное развитие технологий вынуждает усиливать меры проверок, чтобы обеспечить равные права всем сдающим.

12 февраля секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев в ходе заседания комиссии генсовета «Единой России» (ЕР) по образованию и науке призвал не политизировать тему ЕГЭ. Он предложил решить: либо сохранить ЕГЭ, либо отказаться от него. В случае отказа, продолжил Якушев, в новой стратегии должен быть предложен аналог итоговой аттестации школьников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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