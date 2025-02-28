Минюст намерен расширять инструментарий воздействия на должников по алиментам

В октябре 2024 г. Минюст предложил платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случаях, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Соответствующий законопроект предлагает дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». Положение подразумевает, что родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. В этой категории также находятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет.