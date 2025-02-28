Минюст намерен расширять инструментарий воздействия на должников по алиментам
Министерство юстиции России планирует расширить инструменты воздействия на должников по алиментам, чтобы исключить возможность уклонения от выплат. Об этом заявил глава ведомства Константин Чуйченко на расширенной коллегии ФССП.
«Мы стремимся к тому, чтобы неплательщики просто не имели выбора: выполнять свои обязательства добровольно или столкнуться с серьезными последствиями», – отметил министр.
Минюст совместно с другими ведомствами продолжает разрабатывать новые меры давления на должников, опираясь в том числе на международный опыт. По словам Чуйченко, в 2024 г. сумма взысканных алиментов выросла до 92 млрд руб. против 66 млрд годом ранее. А уже с 25 мая заработает реестр злостных неплательщиков, куда попадут граждане, привлеченные к административной или уголовной ответственности, а также находящиеся в розыске. По оценкам ФССП, в списке окажутся около 188 000 человек.
26 февраля уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала ускорить внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего получение алиментов совершеннолетними школьниками. Она обратила внимание на актуальность решения вопроса алиментов для школьников, которым уже исполнилось 18 лет. Омбудсмен подчеркнула, что совершеннолетие не всегда совпадает с финансовой независимостью человека, так как в общеобразовательных школах предусмотрено обучение в течение 11 лет. При этом 18-летние граждане, которые все еще учатся в школах, не имеют права на алименты.
В октябре 2024 г. Минюст предложил платить алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случаях, если они очно обучаются в образовательном учреждении. Соответствующий законопроект предлагает дополнить закон «Об исполнительном производстве» новой статьей «Обязанности родителей по содержанию совершеннолетних детей в связи с обучением». Положение подразумевает, что родители будут обязаны содержать своих детей, обучающихся очно, до конца периода обучения, но не более чем до достижения ими 23 лет. В этой категории также находятся дети, достигшие 18 лет и завершившие обучение по основным образовательным программам общего или среднего общего образования, но не более чем до достижения возраста 19 лет.