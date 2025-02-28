При взрыве в школе Пакистана погибли шесть человек

9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.