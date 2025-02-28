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При взрыве в школе Пакистана погибли шесть человек

Ведомости

В результате взрыва в мусульманском религиозно-просветительском учебном заведении в Пакистане во время молитвы погибли шесть человек, сообщает Al Arabia со ссылкой на местную полицию.

Несколько человек также получили ранения, в том числе руководитель учебного заведения, сын покойного Сами-уль-Хака, считающегося духовным отцом «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Хамид-уль-Хак. По информации издания, Хак находится в критическом состоянии.

Школа, в которой прогремел взрыв, известна связями с радикальным движением «Талибан». Сообщается, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за трагедию.

Центральные власти Пакистана противостоят двум повстанческим движениям, напоминает Al Arabia. Одно из них организовано исламистами-радикалами, а другое – боевиками из нацменьшинств, которые стремятся к самоуправлению, поскольку, по их мнению, правительство несправедливо распределяет доходы от природных ресурсов.

9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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