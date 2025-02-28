При взрыве в школе Пакистана погибли шесть человек
В результате взрыва в мусульманском религиозно-просветительском учебном заведении в Пакистане во время молитвы погибли шесть человек, сообщает Al Arabia со ссылкой на местную полицию.
Несколько человек также получили ранения, в том числе руководитель учебного заведения, сын покойного Сами-уль-Хака, считающегося духовным отцом «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ), Хамид-уль-Хак. По информации издания, Хак находится в критическом состоянии.
Школа, в которой прогремел взрыв, известна связями с радикальным движением «Талибан». Сообщается, что ни одна группировка не взяла на себя ответственность за трагедию.
Центральные власти Пакистана противостоят двум повстанческим движениям, напоминает Al Arabia. Одно из них организовано исламистами-радикалами, а другое – боевиками из нацменьшинств, которые стремятся к самоуправлению, поскольку, по их мнению, правительство несправедливо распределяет доходы от природных ресурсов.
9 ноября 2024 г. в Пакистане произошел взрыв, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ). В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты.