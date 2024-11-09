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Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане, в результате которого на железнодорожном вокзале погибли более 20 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский президент направил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу.

Взрыв на железнодорожной станции в городе Кветта устроил 9 ноября террорист-смертник, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Путин в соболезнованиях в связи с терактом заявил, что Москва решительно осуждает «это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети». В России рассчитывают, что организаторы атаки понесут заслуженное наказание, добавил президент.

Он также попросил руководство Пакистана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и заявил, что Москва намерена продолжать взаимодействовать с Пакистаном в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ), которая добивается независимости провинции Белуджистан. В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты, находившихся на станции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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