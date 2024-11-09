Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Пакистане, в результате которого на железнодорожном вокзале погибли более 20 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Российский президент направил соболезнования президенту Пакистана Асифу Али Зардари и премьер-министру страны Шехбазу Шарифу.
Взрыв на железнодорожной станции в городе Кветта устроил 9 ноября террорист-смертник, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Путин в соболезнованиях в связи с терактом заявил, что Москва решительно осуждает «это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети». В России рассчитывают, что организаторы атаки понесут заслуженное наказание, добавил президент.
Он также попросил руководство Пакистана передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и заявил, что Москва намерена продолжать взаимодействовать с Пакистаном в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (АОБ), которая добивается независимости провинции Белуджистан. В своем заявлении организация сообщила, что целью террориста были солдаты, находившихся на станции.