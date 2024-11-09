Путин направил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом

Взрыв на железнодорожной станции в городе Кветта устроил 9 ноября террорист-смертник, в результате погибли более 20 человек, еще десятки пострадали. Путин в соболезнованиях в связи с терактом заявил, что Москва решительно осуждает «это варварское преступление, среди жертв которого оказались женщины и дети». В России рассчитывают, что организаторы атаки понесут заслуженное наказание, добавил президент.