ТАСС: для перевода в 10-й класс школьникам придется набрать минимум по ОГЭ

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках ОГЭ вместо четырех. Изменения затронут школьников из пяти регионов, планирующих получить среднее профессиональное образование (СПО). Для увеличения числа поступающих в техникумы и колледжи субъекты смогут снижать порог минимального балла, необходимого для успешной итоговой аттестации. Сейчас его устанавливает Рособрнадзор.