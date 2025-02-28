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ТАСС: для перевода в 10-й класс школьникам придется набрать минимум по ОГЭ

Ведомости

В рамках эксперимента школьники из 12 регионов для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по основному государственному экзамену (ОГЭ), которые определят сами субъекты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Поправку принял профильный комитет Госдумы по просвещению. Эксперимент планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, в Кемеровской области – Кузбассе, в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия – Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках ОГЭ вместо четырех. Изменения затронут школьников из пяти регионов, планирующих получить среднее профессиональное образование (СПО). Для увеличения числа поступающих в техникумы и колледжи субъекты смогут снижать порог минимального балла, необходимого для успешной итоговой аттестации. Сейчас его устанавливает Рособрнадзор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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