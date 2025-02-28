ТАСС: для перевода в 10-й класс школьникам придется набрать минимум по ОГЭ
В рамках эксперимента школьники из 12 регионов для перевода в 10-й класс должны будут набрать минимальные баллы по основному государственному экзамену (ОГЭ), которые определят сами субъекты. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на текст поправки ко второму чтению соответствующего законопроекта.
Поправку принял профильный комитет Госдумы по просвещению. Эксперимент планируется провести в Москве, Санкт-Петербурге, в Кемеровской области – Кузбассе, в Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Тюменской областях, в Камчатском и Краснодарском краях, в Республике Северная Осетия – Алания и в Ямало-Ненецком автономном округе.
12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий в 2025 г. получить аттестат об окончании девяти классов по итогам сдачи двух обязательных предметов в рамках ОГЭ вместо четырех. Изменения затронут школьников из пяти регионов, планирующих получить среднее профессиональное образование (СПО). Для увеличения числа поступающих в техникумы и колледжи субъекты смогут снижать порог минимального балла, необходимого для успешной итоговой аттестации. Сейчас его устанавливает Рособрнадзор.