В Госдуму внесен пакет изменений в закон о банкротстве

Вторым законопроектом предусматривается наделение участников спецоперации возможностью воспользоваться процедурой банкротства вне суда. Как подчеркивают авторы, закон будет работать по аналогии с действующими условиями применения этой процедуры получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. По задумке, граждане смогут воспользоваться процедурой при наличии денежных обязательств, размер которых не превышает 1 млн руб., и при наличии справки об участи в спецоперации не старше одного года даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. Также у участника спецоперации не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание.