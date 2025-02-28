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В Госдуму внесен пакет изменений в закон о банкротстве

Ведомости

Правительство РФ внесло в Госдуму два законопроекта, предусматривающих изменения в законе о банкротстве. Первый документ предусматривает уточнение срока внесения сведений о банкротстве россиян в реестр, второй – наделяет участников спецоперации возможностью воспользоваться процедурой внесудебного банкротства.

Согласно первому законопроекту, цель инициативы – урегулировать вопрос о дате, с которой должен исчисляться 10-дневный срок для исполнения арбитражным управляющим обязанности по включению в реестр сведений о банкротстве и сообщения о завершении соответствующей процедуры. Законопроект также закрепляет правовой подход, установленный Конституционным судом, для случаев завершения конкурсного производства после опубликования постановления. Законопроект уточняет, что срок начинается с даты вынесения Арбитражным судом акта о завершении процедуры банкротства.

Вторым законопроектом предусматривается наделение участников спецоперации возможностью воспользоваться процедурой банкротства вне суда. Как подчеркивают авторы, закон будет работать по аналогии с действующими условиями применения этой процедуры получателями ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. По задумке, граждане смогут воспользоваться процедурой при наличии денежных обязательств, размер которых не превышает 1 млн руб., и при наличии справки об участи в спецоперации не старше одного года даты обращения с заявлением о внесудебном банкротстве. Также у участника спецоперации не должно быть имущества, на которое может быть обращено взыскание.

Согласно действующему законодательству, обычному гражданину при подаче сведений необходимо, чтобы исполнительное производство уже было закрыто приставами из-за невозможности взыскания. Также для участников спецоперации не предусматривается нижняя граница обязательств, у обычных граждан она составляет 25 000 руб.

Этот законопроект правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила 24 февраля, писали «Ведомости». Особый порядок, в том числе вступление закона в силу после принятия, обусловлен необходимостью скорейшего обеспечения дополнительной поддержки для граждан – участников специальной военной операции, отметил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Процедура внесудебного банкротства для физических лиц была введена в 2020 г., она проводится через МФЦ. С ноября 2023 г. такую же упрощенную процедуру могут пройти получатели детского пособия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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