СК возбудил более 600 дел о фейках и дискредитации армии с 2022 года
Следственный комитет (СК) России возбудил более 600 уголовных дел о распространении фейков и дискредитации Вооруженных сил (ВС). Об этом сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
В 2024 г. было возбуждено 141 уголовное дело по статье о фейках об армии (ст. 207.3 УК), всего с момента введения уголовной ответственности за их распространение – 444 дела. По статье о дискредитации ВС РФ (ст. 280.3 УК) за три года возбуждено 171 уголовное дело, в прошлом году – 72.
Статьи о фейках и дискредитации в отношении использования российской армии были добавлены в УК и КоАП в марте 2022 г., после начала Россией боевых действий на Украине. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.
В декабре 2023 г. Госдума приняла закон об ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии.
«Ведомости» писали в июле 2024 г., что в Госдуму внесли инициативу об уголовной ответственности за умышленное уничтожение или повреждение имущества по политическим мотивам. Актуальность законопроекта объяснили тем, что в России распространились случаи повреждения и уничтожения зданий, автомобилей и сооружений, на которых размещена визуальная информация в поддержку спецоперации.