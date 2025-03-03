СК возбудил более 600 дел о фейках и дискредитации армии с 2022 года

Статьи о фейках и дискредитации в отношении использования российской армии были добавлены в УК и КоАП в марте 2022 г., после начала Россией боевых действий на Украине. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.