Цены на электроэнергию опустились ниже нуля в ряде стран Европы
Стоимость электричества в Германии, Нидерландах и Бельгии упала до отрицательных значений в связи с высокими показателями выработки электроэнергии солнечными электростанциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской энергетической биржи Epex Spot.
По информации Epex Spot, электроэнергия в Германии торговалась по цене до -17,73 евро за мегаватт-час. 2 марта выработка солнечной энергии во Франции продемонстрировала рекордный показатель – 15,6 гигаватт, а 3 марта выработка ресурса в Германии составила на пике 39,9 гигаватт, что стало самым высоким показателем с сентября 2024 г. Выработка солнечной энергии в Великобритании достигла 9 гигаватт 1 марта, что также стало наибольшим значением с сентября прошлого года.
Агентство отмечает, что стоимость электричества все чаще достигает отрицательных значений, так как «возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос». По данным Bloomberg, это беспокоит инвесторов, поскольку отрицательные цены снижают прибыль.
В январе агентство Bloomberg писало, что в 2024 г. году рост выработки солнечной энергии впервые позволил «зеленому» источнику энергии обогнать угольные электростанции в Евросоюзе. Отмечалось, что, по данным Ember, в прошлом году выработка солнечной энергии в ЕС увеличилась примерно на 22% и составила около 304 тераватт-часов. При этом выработка угольной энергии упала почти на 16% и составила немногим более 269 тераватт-часов.