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Цены на электроэнергию опустились ниже нуля в ряде стран Европы

Ведомости

Стоимость электричества в Германии, Нидерландах и Бельгии упала до отрицательных значений в связи с высокими показателями выработки электроэнергии солнечными электростанциями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные европейской энергетической биржи Epex Spot.

По информации Epex Spot, электроэнергия в Германии торговалась по цене до -17,73 евро за мегаватт-час. 2 марта выработка солнечной энергии во Франции продемонстрировала рекордный показатель – 15,6 гигаватт, а 3 марта выработка ресурса в Германии составила на пике 39,9 гигаватт, что стало самым высоким показателем с сентября 2024 г. Выработка солнечной энергии в Великобритании достигла 9 гигаватт 1 марта, что также стало наибольшим значением с сентября прошлого года.

Агентство отмечает, что стоимость электричества все чаще достигает отрицательных значений, так как «возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос». По данным Bloomberg, это беспокоит инвесторов, поскольку отрицательные цены снижают прибыль.

В январе агентство Bloomberg писало, что в 2024 г. году рост выработки солнечной энергии впервые позволил «зеленому» источнику энергии обогнать угольные электростанции в Евросоюзе. Отмечалось, что, по данным Ember, в прошлом году выработка солнечной энергии в ЕС увеличилась примерно на 22% и составила около 304 тераватт-часов. При этом выработка угольной энергии упала почти на 16% и составила немногим более 269 тераватт-часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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