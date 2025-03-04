Цены на электроэнергию опустились ниже нуля в ряде стран Европы

В январе агентство Bloomberg писало, что в 2024 г. году рост выработки солнечной энергии впервые позволил «зеленому» источнику энергии обогнать угольные электростанции в Евросоюзе. Отмечалось, что, по данным Ember, в прошлом году выработка солнечной энергии в ЕС увеличилась примерно на 22% и составила около 304 тераватт-часов. При этом выработка угольной энергии упала почти на 16% и составила немногим более 269 тераватт-часов.