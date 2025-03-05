Мурашко отметил сокращение срока ожидания консультации в поликлиниках втрое

DentalData в январе подсчитал, что оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб. Рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%, отмечали в компании. В «Белгравия дентал» прогнозировали увеличение выручки сети в 2024 г. на 21% год к году, в группе «Медси» – на 20%, «Будь здоров» – в среднем на 19%.