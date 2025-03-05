Мурашко отметил сокращение срока ожидания консультации в поликлиниках втрое
Срок ожидания консультации в поликлиниках сократился почти в три раза. Такую статистику привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.
Министр представил презентацию, согласно которой срок ожидания консультации врача-специалиста сократился с 13 дней до 4,6 дня. Сокращение времени составило 2,8 раза. Время ожидания приема, исследования, оказания услуг при нахождении в медицинской организации сократилось со 162,6 мин. в среднем до 46,6 мин., время ожидания ответа на звонок в колл-центр или регистратуру медицинской организации снизилось с 9,7 мин. до 1,8 мин. – в 5,4 раза.
«Ведомости» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (по данным Росстата) писали в феврале, что больше всего в сегменте платных медуслуг в 2024 г. подорожали первичная консультация у врача-специалиста и первичный осмотр стоматолога. За год каждая из этих услуг в России выросла в цене на 17%, что выше общего уровня инфляции.
Рост цен был зафиксирован на лечебный массаж (на 13% до 563 руб.) и гастроскопию (на 11% до 2432 руб. за процедуру). В меньшей степени за год подорожали магнитно-резонансная томография и компьютерная томография (на 3% до 3727 руб. за процедуру).
DentalData в январе подсчитал, что оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб. Рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%, отмечали в компании. В «Белгравия дентал» прогнозировали увеличение выручки сети в 2024 г. на 21% год к году, в группе «Медси» – на 20%, «Будь здоров» – в среднем на 19%.