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Мурашко отметил сокращение срока ожидания консультации в поликлиниках втрое

Ведомости

Срок ожидания консультации в поликлиниках сократился почти в три раза. Такую статистику привел министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе правительственного часа в Госдуме.

Министр представил презентацию, согласно которой срок ожидания консультации врача-специалиста сократился с 13 дней до 4,6 дня. Сокращение времени составило 2,8 раза. Время ожидания приема, исследования, оказания услуг при нахождении в медицинской организации сократилось со 162,6 мин. в среднем до 46,6 мин., время ожидания ответа на звонок в колл-центр или регистратуру медицинской организации снизилось с 9,7 мин. до 1,8 мин. – в 5,4 раза.

«Ведомости» со ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства (по данным Росстата) писали в феврале, что больше всего в сегменте платных медуслуг в 2024 г. подорожали первичная консультация у врача-специалиста и первичный осмотр стоматолога. За год каждая из этих услуг в России выросла в цене на 17%, что выше общего уровня инфляции.

Рост цен был зафиксирован на лечебный массаж (на 13% до 563 руб.) и гастроскопию (на 11% до 2432 руб. за процедуру). В меньшей степени за год подорожали магнитно-резонансная томография и компьютерная томография (на 3% до 3727 руб. за процедуру).

Алексей Орлов / Ведомости
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Алексей Орлов / Ведомости

DentalData в январе подсчитал, что оборот рынка частных стоматологических услуг в России за 2024 г. вырос на 15,4% до 717 млрд руб. Рост оказался выше, чем годом ранее, когда сегмент вырос на 11,1%, отмечали в компании. В «Белгравия дентал» прогнозировали увеличение выручки сети в 2024 г. на 21% год к году, в группе «Медси» – на 20%, «Будь здоров» – в среднем на 19%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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