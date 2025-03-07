В США задержали причастного к теракту в «Крокусе» боевика

В сообщении сказано, что в ходе допроса Шарифулла признался, что от имени организации передавал нападавшим инструкции о том, как использовать автоматы типа АК и другое оружие. Шарифулла также заявил, что узнал в двух из четырех арестованных в России террористов тех, кого ранее инструктировал.