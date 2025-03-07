В США задержали причастного к теракту в «Крокусе» боевика
Член группировки «Исламское государство»
В сообщении сказано, что в ходе допроса Шарифулла признался, что от имени организации передавал нападавшим инструкции о том, как использовать автоматы типа АК и другое оружие. Шарифулла также заявил, что узнал в двух из четырех арестованных в России террористов тех, кого ранее инструктировал.
Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта 2024 г. Вооруженные мужчины открыли стрельбу перед выступлением музыкальной группы «Пикник», после чего начался пожар. В ходе теракта погибли 145 человек, свыше 550 пострадали. Предполагаемые исполнители теракта и их пособники задержаны и арестованы.
Потерпевшими по делу признаны более 1700 человек. Обвиняемые по уголовному делу – иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
22 февраля 2025 г. стало известно, что уголовное дело о теракте в «Крокус сити холле» в отношении 19 фигурантов выделили в отдельное производство. По уголовному делу было назначено свыше 1300 судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, молекулярно-генетических, пожарно-технических, инженерно-строительных, дактилоскопических и др. Срок следствия продлен до 22 мая 2025 г.