При наводнении в Аргентине погибли не менее 10 человек
Сильные дожди и последующее за ними наводнение в Аргентине привели к гибели как минимум 10 человек в портовом городе Баия-Бланка, сообщает Reuters.
В течение нескольких часов 7 марта в городе выпало более 260 мм осадков. По данным властей, наводнение привело к разрушению мостов и повреждению дорог. Министр экономики Луис Капуто сообщил в X, что правительство выделило 10 млрд песо ($9,2 млн) помощи Баия-Бланке, где проживают 300 000 человек.
Мэр города Федерико Сусбьельес сообщил об эвакуации более 1000 человек из Баия-Бланки и более 800 из соседнего портового города Серри. Из-за дождей также была закрыта больница доктора Хосе Пенны, отделение неонатологии учреждения пришлось эвакуировать, передает Buenos Aires Herald. По данным властей, армия помогала перевозить пациентов в другие медицинские учреждения на лодках.
Городское правительство попросило жителей оставаться в своих домах и не трогать электрические кабели или бытовые приборы. В некоторых районах для предотвращения возможных «инцидентов» отключили электричество, пишет издание.