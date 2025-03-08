При наводнении в Аргентине погибли не менее 10 человек

Мэр города Федерико Сусбьельес сообщил об эвакуации более 1000 человек из Баия-Бланки и более 800 из соседнего портового города Серри. Из-за дождей также была закрыта больница доктора Хосе Пенны, отделение неонатологии учреждения пришлось эвакуировать, передает Buenos Aires Herald. По данным властей, армия помогала перевозить пациентов в другие медицинские учреждения на лодках.