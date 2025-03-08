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При наводнении в Аргентине погибли не менее 10 человек

Ведомости

Сильные дожди и последующее за ними наводнение в Аргентине привели к гибели как минимум 10 человек в портовом городе Баия-Бланка, сообщает Reuters.

В течение нескольких часов 7 марта в городе выпало более 260 мм осадков. По данным властей, наводнение привело к разрушению мостов и повреждению дорог. Министр экономики Луис Капуто сообщил в X, что правительство выделило 10 млрд песо ($9,2 млн) помощи Баия-Бланке, где проживают 300 000 человек.

Мэр города Федерико Сусбьельес сообщил об эвакуации более 1000 человек из Баия-Бланки и более 800 из соседнего портового города Серри. Из-за дождей также была закрыта больница доктора Хосе Пенны, отделение неонатологии учреждения пришлось эвакуировать, передает Buenos Aires Herald. По данным властей, армия помогала перевозить пациентов в другие медицинские учреждения на лодках.

Городское правительство попросило жителей оставаться в своих домах и не трогать электрические кабели или бытовые приборы. В некоторых районах для предотвращения возможных «инцидентов» отключили электричество, пишет издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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