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Число погибших при ударе по ТЦ в Курской области выросло до пяти человек

Ведомости

Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Беловском районе Курской области возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Еще один погибший – мужчина 1999 г. рождения. Искренние соболезнования близким», – написал глава региона. Он пообещал, что семьям всех жертв происшествия будет оказана необходимая поддержка.

Атака на ТЦ «Добрыня» в слободе Белой Курской области произошла вечером 10 марта. Вчера Хинштейн сообщал, что погибли две женщины 1959 и 1988 г. р., 39-летний мужчина и 18-летний молодой человек.

В результате обстрела также пострадали девять человек. Двое подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные находятся в областной больнице, рассказал врио губернатора.

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. 6 августа прошлого года украинские войска нарушили госграницу и вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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