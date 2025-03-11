Число погибших при ударе по ТЦ в Курской области выросло до пяти человек

После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. 6 августа прошлого года украинские войска нарушили госграницу и вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.