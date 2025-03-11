Число погибших при ударе по ТЦ в Курской области выросло до пяти человек
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по торговому центру в Беловском районе Курской области возросло до пяти человек, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Еще один погибший – мужчина 1999 г. рождения. Искренние соболезнования близким», – написал глава региона. Он пообещал, что семьям всех жертв происшествия будет оказана необходимая поддержка.
Атака на ТЦ «Добрыня» в слободе Белой Курской области произошла вечером 10 марта. Вчера Хинштейн сообщал, что погибли две женщины 1959 и 1988 г. р., 39-летний мужчина и 18-летний молодой человек.
В результате обстрела также пострадали девять человек. Двое подростков направлены для дальнейшего лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, остальные находятся в областной больнице, рассказал врио губернатора.
После начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 г. ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, особенно интенсивно – приграничные субъекты. 6 августа прошлого года украинские войска нарушили госграницу и вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои. В регионе были объявлены режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера.