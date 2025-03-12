ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Нижнем Новгороде задержали гражданина РФ 2002 года рождения по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Мужчина подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
По информации агентства, задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.
В ФСБ сообщили, что следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело, ведется следствие. Сообщается также, что подозреваемый был заключен под стражу.
В ходе допроса мужчина признался, что переводил средства террористической организации «Легион "Свобода России" » для покупки дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Он рассказал, что совершил два платежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки организации.
В апреле 2024 г. в Томской области были задержаны два гражданина России, которые перечисляли деньги ВСУ. Россияне переводили деньги на платежные реквизиты в интересах украинской армии. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).