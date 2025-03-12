ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

В ходе допроса мужчина признался, что переводил средства террористической организации «Легион "Свобода России" » для покупки дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Он рассказал, что совершил два платежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки организации.