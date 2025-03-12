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ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене

Ведомости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Нижнем Новгороде задержали гражданина РФ 2002 года рождения по подозрению в госизмене за переводы средств в криптовалюте украинской террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчина подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по статье предусматривает пожизненное лишение свободы.

По информации агентства, задержанный установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.

В ФСБ сообщили, что следственный отдел УФСБ по Нижегородской области возбудил уголовное дело, ведется следствие. Сообщается также, что подозреваемый был заключен под стражу.

В ходе допроса мужчина признался, что переводил средства террористической организации «Легион "Свобода России" » для покупки дрона, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ. Он рассказал, что совершил два платежа с биржи Binance и Coupon на официальные кошельки организации.

В апреле 2024 г. в Томской области были задержаны два гражданина России, которые перечисляли деньги ВСУ. Россияне переводили деньги на платежные реквизиты в интересах украинской армии. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 275 УК РФ (госизмена).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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