Суд приговорил IT-специалиста к 13,5 года за попытку передачи сведений ЦРУ
Мосгорсуд признал виновным IT-специалиста Фируза Дадобоева в попытке передачи секретных сведений ЦРУ и приговорил к 13,5 года колонии строгого режима с штрафом в 300 000 руб. Дадобоев проходил по ст. 275 УК РФ (госизмена), говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По версии следствия, осужденный располагал сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну. Он намеревался передать информацию представителю американской разведки. В этих целях он установил контакт с ЦРУ. В октябре 2022 г. при попытке передачи данных Дадобоев был задержан, уточнили в ФСБ. Осужденный признал вину и раскаялся, приговор пока в законную силу не вступил.
18 октября Верховный суд Республики Крым приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Керчи Владислава Кислякова за сотрудничество с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Мужчина был признан виновным по аналогичной статье. В суде установлено, что в сентябре 2023 г. Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи.