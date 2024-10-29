Суд приговорил IT-специалиста к 13,5 года за попытку передачи сведений ЦРУ

По версии следствия, осужденный располагал сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну. Он намеревался передать информацию представителю американской разведки. В этих целях он установил контакт с ЦРУ. В октябре 2022 г. при попытке передачи данных Дадобоев был задержан, уточнили в ФСБ. Осужденный признал вину и раскаялся, приговор пока в законную силу не вступил.