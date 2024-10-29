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Суд приговорил IT-специалиста к 13,5 года за попытку передачи сведений ЦРУ

Ведомости

Мосгорсуд признал виновным IT-специалиста Фируза Дадобоева в попытке передачи секретных сведений ЦРУ и приговорил к 13,5 года колонии строгого режима с штрафом в 300 000 руб. Дадобоев проходил по ст. 275 УК РФ (госизмена), говорится в сообщении Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По версии следствия, осужденный располагал сведениями, полученными незаконным путем и составляющими государственную тайну. Он намеревался передать информацию представителю американской разведки. В этих целях он установил контакт с ЦРУ. В октябре 2022 г. при попытке передачи данных Дадобоев был задержан, уточнили в ФСБ. Осужденный признал вину и раскаялся, приговор пока в законную силу не вступил.

18 октября Верховный суд Республики Крым приговорил к 13 годам лишения свободы жителя Керчи Владислава Кислякова за сотрудничество с главным управлением разведки (ГУР) минобороны Украины. Мужчина был признан виновным по аналогичной статье. В суде установлено, что в сентябре 2023 г. Кисляков собрал и передал через мессенджер представителю ГУР сведения о местах дислокации средств противовоздушной обороны Вооруженных сил России в Керчи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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