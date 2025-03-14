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Лотерейными миллионерами стали более 1100 россиян в 2024 году

Ведомости

В прошлом году лотерейными миллионерами стали 1123 россиянина, сообщили в пресс-службе «Столото».

Общая сумма разыгранного призового фонда составила 56,5 млрд руб., ежемесячно победители государственных лотерей выигрывали 4,7 млрд руб. В неделю по стране появлялись по 22 лотерейных миллионера, отметили в компании.

Самый крупный выигрыш получили супруги Семеновы из Тюмени – они выиграли 1 млрд руб. в новогоднем тираже. В мае 607 млн руб. выиграл житель Челябинской области, 189 млн руб. выиграл житель житель Краснодарского края в преддверии Нового года.

Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что от 72 до 91% победителей, по данным ВЦИОМ, обретают большую финансовую уверенность после выигрыша. 97% опрошенных с выигрышами свыше 10 млн руб. довольны тем, что удалось сделать с помощью полученных средств, 85% ощущают себя счастливчиками.

«Но и в этой группе каждый четвертый отмечает, что в его жизни не произошло особых изменений после получения выигрыша, что говорит о том, что даже крупные выигрыши в лотерею не меняют человека, его образ жизни и мыслей», – сказала Басанович.

В 2023 г. победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото», выигравшим 1 млрд руб., стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Выигранные деньги он планировал направить на погашение кредитов и покупку новой машины. Организаторы сообщали, что после вычета налогов Земсков получит 850,1 млн руб., деньги поступят к нему в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

В этом году победителем 1 млрд руб. стал житель Сахалинской области. В «Столото» сообщали, что победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото» после вычета налога получит 781,6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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