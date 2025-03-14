Лотерейными миллионерами стали более 1100 россиян в 2024 году
Общая сумма разыгранного призового фонда составила 56,5 млрд руб., ежемесячно победители государственных лотерей выигрывали 4,7 млрд руб. В неделю по стране появлялись по 22 лотерейных миллионера, отметили в компании.
Самый крупный выигрыш получили супруги Семеновы из Тюмени – они выиграли 1 млрд руб. в новогоднем тираже. В мае 607 млн руб. выиграл житель Челябинской области, 189 млн руб. выиграл житель житель Краснодарского края в преддверии Нового года.
Операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович заявила, что от 72 до 91% победителей, по данным ВЦИОМ, обретают большую финансовую уверенность после выигрыша. 97% опрошенных с выигрышами свыше 10 млн руб. довольны тем, что удалось сделать с помощью полученных средств, 85% ощущают себя счастливчиками.
«Но и в этой группе каждый четвертый отмечает, что в его жизни не произошло особых изменений после получения выигрыша, что говорит о том, что даже крупные выигрыши в лотерею не меняют человека, его образ жизни и мыслей», – сказала Басанович.
В 2023 г. победителем новогоднего тиража лотереи «Русского лото», выигравшим 1 млрд руб., стал слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков. Выигранные деньги он планировал направить на погашение кредитов и покупку новой машины. Организаторы сообщали, что после вычета налогов Земсков получит 850,1 млн руб., деньги поступят к нему в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.
В этом году победителем 1 млрд руб. стал житель Сахалинской области. В «Столото» сообщали, что победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото» после вычета налога получит 781,6 млн руб.