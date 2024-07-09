В правительстве одобрили новую систему отчислений от лотерей

Разработанная Минфином система предусматривает поэтапное увеличение размера отчислений от лотерей с изменением базы их расчета. Согласно документу, с 1 января 2025 г. ставка устанавливается в размере 4,2% от суммы выручки оператора лотереи от ее проведения за квартал. В 2026 г. она повышается до 4,5%, в 2027 г. – до 5%, а в 2028 г. – до 5,5%. Это позволит операторам лотерей плавно адаптироваться к новому уровню финансовой нагрузки и оптимизировать процессы проведения лотерей, говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть у «Ведомостей»).