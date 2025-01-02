Выигравший миллиард россиянин после выплаты налогов получит 781 млн рублей
Победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото» после вычета налога получит 781 598 156 руб. Общая сумма его выигрыша составила 1 000 000 200 руб. – 1 млрд руб. во втором туре и еще 200 руб. в 28-м туре. Об этом сообщил пресс-центр «Столото».
1 января стало известно, что житель Сахалинской области, который приобрел билет в онлайн-приложении «Столото», выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража «Русского лото» в России «появился четвертый лотерейный миллиардер». В тираже разыгрывалось более 3 млрд руб., и вероятность, что 1 млрд руб. достанется одному человеку, составляла более 60%. С вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей.
Всего участники предыдущих «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 18 млрд руб. Крупнейший приз в истории российских лотерей в размере 1 млрд трижды выпадал на один билет – в 2020, 2023 и 2024 гг. В 2019 и 2022 гг. этот приз делили между двумя участниками праздничного тиража.