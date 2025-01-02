Выигравший миллиард россиянин после выплаты налогов получит 781 млн рублей

1 января стало известно, что житель Сахалинской области, который приобрел билет в онлайн-приложении «Столото», выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража «Русского лото» в России «появился четвертый лотерейный миллиардер». В тираже разыгрывалось более 3 млрд руб., и вероятность, что 1 млрд руб. достанется одному человеку, составляла более 60%. С вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей.