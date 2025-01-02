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Выигравший миллиард россиянин после выплаты налогов получит 781 млн рублей

Ведомости

Победитель новогоднего розыгрыша «Русского лото» после вычета налога получит 781 598 156 руб. Общая сумма его выигрыша составила 1 000 000 200 руб. – 1 млрд руб. во втором туре и еще 200 руб. в 28-м туре. Об этом сообщил пресс-центр «Столото».

1 января стало известно, что житель Сахалинской области, который приобрел билет в онлайн-приложении «Столото», выиграл 1 млрд руб. в новогоднем розыгрыше «Русского лото». По итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража «Русского лото» в России «появился четвертый лотерейный миллиардер». В тираже разыгрывалось более 3 млрд руб., и вероятность, что 1 млрд руб. достанется одному человеку, составляла более 60%. С вероятностью 40% главный приз могли разделить поровну двое или более победителей.

Всего участники предыдущих «Новогодних миллиардов» выиграли уже более 18 млрд руб. Крупнейший приз в истории российских лотерей в размере 1 млрд трижды выпадал на один билет – в 2020, 2023 и 2024 гг. В 2019 и 2022 гг. этот приз делили между двумя участниками праздничного тиража.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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