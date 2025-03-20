Финляндия вновь заняла первое место в списке самых счастливых стран мира

18 марта немецкая газета Bild написала, что в преддверии телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в соседствующих с Россией странах, в том числе, в Финляндии наблюдались тревожные настроения. Это было связано с опасением граждан о том, что возможная сделка между президентами может означать вывод из этих стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».