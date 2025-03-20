Финляндия вновь заняла первое место в списке самых счастливых стран мира
По данным исследования центра благополучия при Оксфордском университете, которое было подготовлено совместно с Институтом Гэллапа и сетью ООН по решениям в области устойчивого развития, Финляндия вновь получила статус самой счастливой страны в мире, следует из данных исследования.
Первое место в списке Финляндия занимает уже восьмой год подряд. В пятерку также вошли Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды.
В отчете говорится, что результаты исследования показали, что «вера в доброту других гораздо более тесно связана со счастьем, чем считалось ранее». Такой вывод был сделан при сравнении результатов опросов о счастье населения и по ожидаемому возвращению потерянных кошельков. В обоих списках первые места занимают одни и те же страны.
Тем временем США, которые в 2023 г. впервые спустились в рейтинге ниже 20-го места, в 2024 г. заняли 24-ое. Этот показатель является для Соединенных Штатов самым низким за всю историю существования ежегодного исследования.
По результатам опроса за 2024 г. Россия занимает в списке 66-ое место. Средняя оценка респондентов о состоянии жизни в стране за последние три года составляет 5,9.
18 марта немецкая газета Bild написала, что в преддверии телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в соседствующих с Россией странах, в том числе, в Финляндии наблюдались тревожные настроения. Это было связано с опасением граждан о том, что возможная сделка между президентами может означать вывод из этих стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».