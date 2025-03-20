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Финляндия вновь заняла первое место в списке самых счастливых стран мира

Ведомости

По данным исследования центра благополучия при Оксфордском университете, которое было подготовлено совместно с Институтом Гэллапа и сетью ООН по решениям в области устойчивого развития, Финляндия вновь получила статус самой счастливой страны в мире, следует из данных исследования.

Первое место в списке Финляндия занимает уже восьмой год подряд. В пятерку также вошли Дания, Исландия, Швеция и Нидерланды. 

В отчете говорится, что результаты исследования показали, что «вера в доброту других гораздо более тесно связана со счастьем, чем считалось ранее». Такой вывод был сделан при сравнении результатов опросов о счастье населения и по ожидаемому возвращению потерянных кошельков. В обоих списках первые места занимают одни и те же страны.

Тем временем США, которые в 2023 г. впервые спустились в рейтинге ниже 20-го места, в 2024 г. заняли 24-ое. Этот показатель является для Соединенных Штатов самым низким за всю историю существования ежегодного исследования.

По результатам опроса за 2024 г. Россия занимает в списке 66-ое место. Средняя оценка респондентов о состоянии жизни в стране за последние три года составляет 5,9. 

18 марта немецкая газета Bild написала, что в преддверии телефонного разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом в соседствующих с Россией странах, в том числе, в Финляндии наблюдались тревожные настроения. Это было связано с опасением граждан о том, что возможная сделка между президентами может означать вывод из этих стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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