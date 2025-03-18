Bild: Европа «дрожит» в преддверии телефонного разговора Путина и Трампа

В ряде других стран, соседствующих с РФ, таких как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, наблюдается тревога в связи с тем, что возможная сделка между президентами РФ и США может означать вывод из перечисленных стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».