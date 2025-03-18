Bild: Европа «дрожит» в преддверии телефонного разговора Путина и Трампа
В ожидании телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом руководство европейских стран «дрожит», поскольку результаты диалога могут привести к «разрушительному» эффекту для безопасности Европы, сообщает немецкая газета Bild.
В Европейском союзе (ЕС) ожидают, что в ходе телефонного разговора лидеры России и США обсудят будущее Украины и Европы. По данным издания, диалог Путина и Трампа потенциально может привести к разрушительным последствиям для безопасности субконтинента, поэтому в столицах ЕС царят тревожные настроения.
По информации издания, в Киеве есть опасения, что Трамп может согласиться на передачу России территорий Украины, которые не находятся под контролем российских военных.
В ряде других стран, соседствующих с РФ, таких как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, наблюдается тревога в связи с тем, что возможная сделка между президентами РФ и США может означать вывод из перечисленных стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».
По информации газеты, Париж и Лондон также готовятся к худшему сценарию. Поэтому их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы «все больше обретают форму».
«Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой», – говорится в сообщении.