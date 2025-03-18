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Bild: Европа «дрожит» в преддверии телефонного разговора Путина и Трампа

Ведомости

В ожидании телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом руководство европейских стран «дрожит», поскольку результаты диалога могут привести к «разрушительному» эффекту для безопасности Европы, сообщает немецкая газета Bild.

В Европейском союзе (ЕС) ожидают, что в ходе телефонного разговора лидеры России и США обсудят будущее Украины и Европы. По данным издания, диалог Путина и Трампа потенциально может привести к разрушительным последствиям для безопасности субконтинента, поэтому в столицах ЕС царят тревожные настроения.

По информации издания, в Киеве есть опасения, что Трамп может согласиться на передачу России территорий Украины, которые не находятся под контролем российских военных.

В ряде других стран, соседствующих с РФ, таких как Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, наблюдается тревога в связи с тем, что возможная сделка между президентами РФ и США может означать вывод из перечисленных стран американских войск и дальнейшее «нападение со стороны России в течение ближайших лет».

По информации газеты, Париж и Лондон также готовятся к худшему сценарию. Поэтому их планы по отправке миротворцев вопреки воле Москвы «все больше обретают форму».

«Если Трамп бросит Украину под поезд, то вмешаются влиятельные страны ЕС, а это приведет к конфронтации между Вашингтоном и Москвой», – говорится в сообщении.

Второй телефонный разговор после переизбрания Трампа на пост президента США между американским и российским лидерами состоится 18 марта. Накануне разговора в ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что политики свяжутся днем с 16:00 по 18:00 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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