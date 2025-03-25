В Госдуму внесли законопроект о репатриации соотечественников

О нюансах законодательной борьбы с фиктивными супружескими парами россиян и иностранцев 16 января «Ведомостям» рассказывала к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. Суть новых поправок в закон в том, что иностранные супруги россиян смогут в упрощенном порядке получить РВП только в том случае, если у них уже есть общий ребенок или если брак длится не менее трех лет. Но, по словам эксперта, норма создает правовой вакуум, в условиях которого не ясно, на каких основаниях иностранный супруг в течение периода до рождения общего ребенка сможет находиться в РФ.