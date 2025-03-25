В Госдуму внесли законопроект о репатриации соотечественников
Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия») внес в палату парламента проект базового закона о репатриации в РФ. Документ опубликован в думской базе данных.
Согласно пояснительной записке, законопроект регулирует процесс возвращения на постоянное проживание соотечественников, находящихся за рубежом, включая моряков, задержанных в иностранных государствах.
Эта инициатива предусматривает право на репатриацию для лиц, свободно владеющих русским языком в бытовой и культурной сферах. Определение уровня владения языком будет проводиться в ходе беседы с уполномоченным должностным лицом, которое затем внесет соответствующую запись в ходатайство.
Отмечается, что законопроект дополняет действующую госпрограмму по содействию добровольному переселению соотечественников. В число потенциальных репатриантов включены как потомки выходцев из России, так и представители народов, исторически проживавших на территории страны.
Кроме того, право на репатриацию смогут получить супруги репатрианта, если они живут вместе не меньше трех лет или имеют общих детей.
«Владение русским языком определяется при принятии ходатайства в ходе беседы с заявителем уполномоченного должностного лица органа, в который подается ходатайство», – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
О нюансах законодательной борьбы с фиктивными супружескими парами россиян и иностранцев 16 января «Ведомостям» рассказывала к.э.н., зав. лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Ольга Чудиновских. Суть новых поправок в закон в том, что иностранные супруги россиян смогут в упрощенном порядке получить РВП только в том случае, если у них уже есть общий ребенок или если брак длится не менее трех лет. Но, по словам эксперта, норма создает правовой вакуум, в условиях которого не ясно, на каких основаниях иностранный супруг в течение периода до рождения общего ребенка сможет находиться в РФ.