Путин призвал создавать в России комфортные условия для постоянной жизни
В России должны создаваться такие условия, чтобы у людей не было желания уезжать, заявил глава государства Владимир Путин в ходе заседания Совета по культуре и искусству. Трансляцию мероприятия ведет Кремль.
Говоря о студентах, которые после окончания высших учебных заведений уезжают из России, Путин заявил, что для них необходимо создавать хорошие условия, чтобы у них не возникало желание переехать. Он подчеркнул, что это задача государства и различных руководителей культуры.
25 марта в России отмечают День работника культуры. Часть сегодняшней повестки дня лидера РФ посвящена этому празднику. В ходе брифинга пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести заседание Совета по культуре и искусству, а также вручить премии молодым деятелям культуры.
В ходе награждения глава государства обратился к участникам церемонии. В начале своей речи он заявил, что способность хранить традиции и наполнять их современным звучанием – это особый дар, которым обладают по-настоящему талантливые и творческие люди. Путин также выразил признательность за их вклад и пожелал новых достижений.