Минздрав доработал проект о порядке медосвидетельствования на опьянение

Минздрав актуализирует вопросы проведения процедуры медосвидетельствования, определяет основания для ее проведения, а также порядок оформления результатов. Кроме того, в проекте документа указываются особенности проведения медосвидетельствования в период оказания гражданам медпомощи в экстренной форме. Планируется также изменить список основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводится химико-токсикологические исследования, уточнить вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от процедуры.