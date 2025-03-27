Минздрав доработал проект о порядке медосвидетельствования на опьянение
Минздрав доработал проект приказа об утверждении нового порядка медосвидетельствования на состояние опьянения, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.
«Утвердить: порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического), включающего определение клинических признаков опьянения и правила химико-токсикологических исследований, а также критерии, при наличии которых имеются достаточные основания полагать, что лицо находится в состоянии опьянения и подлежит направлению на медицинское освидетельствование», – говорится в документе.
Новый порядок вступит в силу с 1 сентября 2025 г. и будет действовать до 1 сентября 2031 г.
Минздрав актуализирует вопросы проведения процедуры медосвидетельствования, определяет основания для ее проведения, а также порядок оформления результатов. Кроме того, в проекте документа указываются особенности проведения медосвидетельствования в период оказания гражданам медпомощи в экстренной форме. Планируется также изменить список основных групп наркотических средств и психотропных веществ, на которые проводится химико-токсикологические исследования, уточнить вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медосвидетельствования и основания вынесения заключения об отказе от процедуры.
Первая версия проекта приказа Минздрава была опубликована на портале проектов нормативных актов в середине февраля, вторая – 12 марта, доработанные приложения – 25 марта. Публичное обсуждение документа продолжалось с 12 до 20 марта.