Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

29 ноября 2022 г. Конституционный суд поручил законодателю устранить пробел в КоАП, позволяющий привлекать к ответственности водителей под воздействием лекарств без определения его критериев. Из сопроводительных документов к одобренному правкомиссией проекту следует, что отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством (ТС) лица, употребившего лекарства, могущие ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности на дорогах. В июле 2023 г. МВД России предложило законопроект, который предусматривал соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) для наказания водителей, управляющих транспортом в состоянии «лекарственного опьянения».