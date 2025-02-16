Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение
Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, актуализирующего порядок проведения медицинского освидетельствования для определения алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте утверждается порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, правила проведения химико-токсикологических исследований. Также приводится формы акта медосвидетельствования и журнала регистрации с порядком его заполнения.
В документе также уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания для вынесения заключения об отказе от него.
29 ноября 2022 г. Конституционный суд поручил законодателю устранить пробел в КоАП, позволяющий привлекать к ответственности водителей под воздействием лекарств без определения его критериев. Из сопроводительных документов к одобренному правкомиссией проекту следует, что отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством (ТС) лица, употребившего лекарства, могущие ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности на дорогах. В июле 2023 г. МВД России предложило законопроект, который предусматривал соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) для наказания водителей, управляющих транспортом в состоянии «лекарственного опьянения».