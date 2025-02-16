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Минздрав предложил изменить порядок медосвидетельствования на опьянение

Ведомости

Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, актуализирующего порядок проведения медицинского освидетельствования для определения алкогольного, наркотического и токсического опьянения. Документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

В проекте утверждается порядок проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, правила проведения химико-токсикологических исследований. Также приводится формы акта медосвидетельствования и журнала регистрации с порядком его заполнения.

В документе также уточняются вопросы получения информированного добровольного согласия на проведение медицинского освидетельствования и основания для вынесения заключения об отказе от него.

29 ноября 2022 г. Конституционный суд поручил законодателю устранить пробел в КоАП, позволяющий привлекать к ответственности водителей под воздействием лекарств без определения его критериев. Из сопроводительных документов к одобренному правкомиссией проекту следует, что отсутствие в КоАП правила, допускающего привлечение к ответственности за управление транспортным средством (ТС) лица, употребившего лекарства, могущие ухудшать его реакцию и внимание, существенно осложняет полноценное обеспечение безопасности на дорогах. В июле 2023 г. МВД России предложило законопроект, который предусматривал соответствующие изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) для наказания водителей, управляющих транспортом в состоянии «лекарственного опьянения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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