Защита предложила отпустить Мошковича под залог в 1 млрд рублей

Защита предложила отпустить Мошковича под залог в 1 млрд рублейБизнесмен не считает себя виновным по делу об особо крупном мошенничестве
Защита основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича предложила отпустить бизнесмена под залог в 1 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей».
27 марта Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Мошковичу. Он подозревается по статьям об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Мошкович не считает себя виновным по делу, просит избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом. Также было предложено отпустить его под залог в 1 млрд руб. Сторона защиты сообщает, что сведение о наличии у него личного самолета не соответствует действительности.
Бизнесмен был задержан днем 26 марта. Источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». В материалах пока фигурирует сумма 1 млрд руб., но эта сумма может вырасти в большую сторону при предварительном расследовании, говорил собеседник.