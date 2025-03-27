Защита предложила отпустить Мошковича под залог в 1 млрд рублей

Мошкович не считает себя виновным по делу, просит избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом. Также было предложено отпустить его под залог в 1 млрд руб. Сторона защиты сообщает, что сведение о наличии у него личного самолета не соответствует действительности.