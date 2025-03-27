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Защита предложила отпустить Мошковича под залог в 1 млрд рублей

Бизнесмен не считает себя виновным по делу об особо крупном мошенничестве
Ведомости

Защита основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича предложила отпустить бизнесмена под залог в 1 млрд руб., передает корреспондент «Ведомостей».

27 марта Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Мошковичу. Он подозревается по статьям об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

Мошкович не считает себя виновным по делу, просит избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом. Также было предложено отпустить его под залог в 1 млрд руб. Сторона защиты сообщает, что сведение о наличии у него личного самолета не соответствует действительности.

Бизнесмен был задержан днем 26 марта. Источник «Ведомостей», близкий к следствию, сообщил, что речь в уголовном деле против Мошковича идет о предполагаемом мошенничестве с активами крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». В материалах пока фигурирует сумма 1 млрд руб., но эта сумма может вырасти в большую сторону при предварительном расследовании, говорил собеседник.

На фоне задержания Мошковича акции «Русагро» (RAGR) снизились на более 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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