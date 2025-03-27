Адвокат: заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров
Заявителем по делу основателя компании «Русагро» Вадима Мошковича является бизнесмен Владислав Буров, потерпевшей проходит кипрская компания. Об этом сообщил один из адвокатов Мошковича в ходе заседания, передает корреспондент «Ведомостей».
«Потерпевшей стороной проходит некая компания, зарегистрированная на Кипре, который с 2022 г. является недружественной страной. Дело Мошковича возбуждено по заявлению некоего господина Владислава Бурова», – сказал адвокат Алексей Корягин.
Как писал «Коммерсантъ», Буров – основатель крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». При заключении сделки с «Русагро» в 2018 г. предполагалось, что Буров останется совладельцем компании и станет членом совета директоров. Но, по версии Бурова, произошел «рейдерский захват его активов» и он потерял бизнес.
27 марта Мещанский суд Москвы рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения Мошковичу, задержанному днем 26 марта. Он подозревается по статьям об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями, повлекшими тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ).
Защита в ходе заседания предложила отпустить бизнесмена под залог в 1 млрд руб. Сам Мошкович не считает себя виновным по делу, просит избрать любую меру пресечения, не связанную с арестом.