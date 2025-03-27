Адвокат: заявителем по делу Мошковича является бизнесмен Владислав Буров

Как писал «Коммерсантъ», Буров – основатель крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты». При заключении сделки с «Русагро» в 2018 г. предполагалось, что Буров останется совладельцем компании и станет членом совета директоров. Но, по версии Бурова, произошел «рейдерский захват его активов» и он потерял бизнес.