Путин наградил Плигина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Родился Владимир Плигин 19 мая 1960 г. в деревне Игнатово, расположенной в Вологодской области. В 1982 г. он завершил обучение в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) имени А. А. Жданова. Является кандидатом юридических наук, а также судей Международного коммерческого арбитражного суда и адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В 2003–2016 гг. – депутат Государственной думы IV–VI созывов.