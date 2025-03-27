Путин наградил Плигина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени сопредседателя Ассоциации юристов России, заведующего сектором административного права и административного процесса Института государства и права РАН Владимира Плигина. Указ о награждении уже опубликован.
Плигин имеет статус заслуженного юриста России. В 2015 г. он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2016 г. – медали П. А. Столыпина II степени.
Родился Владимир Плигин 19 мая 1960 г. в деревне Игнатово, расположенной в Вологодской области. В 1982 г. он завершил обучение в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) имени А. А. Жданова. Является кандидатом юридических наук, а также судей Международного коммерческого арбитражного суда и адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В 2003–2016 гг. – депутат Государственной думы IV–VI созывов.
25 марта стало известно, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.