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Путин наградил Плигина орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени сопредседателя Ассоциации юристов России, заведующего сектором административного права и административного процесса Института государства и права РАН Владимира Плигина. Указ о награждении уже опубликован.

Плигин имеет статус заслуженного юриста России. В 2015 г. он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, а в 2016 г. – медали П. А. Столыпина II степени.

Родился Владимир Плигин 19 мая 1960 г. в деревне Игнатово, расположенной в Вологодской области. В 1982 г. он завершил обучение в Ленинградском государственном университете (ЛГУ) имени А. А. Жданова. Является кандидатом юридических наук, а также судей Международного коммерческого арбитражного суда и адвокатом Московской областной коллегии адвокатов. В 2003–2016 гг. – депутат Государственной думы IV–VI созывов.

25 марта стало известно, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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