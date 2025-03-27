Церемония прощания с заслуженным артистом Веселкиным состоится 29 марта

Веселкин родился 21 ноября 1961 г. в Москве. В 1983 г. окончил Театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в труппу Центрального детского театра (сейчас РАМТ). За 42 года в театре сыграл порядка 60 ролей. Принял участие в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Инь и Ян», «Горе от ума», «Проблема» и др. Работал ведущим на радио «Маяк», в телевизионных передачах «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».