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Церемония прощания с заслуженным артистом Веселкиным состоится 29 марта

Ведомости

Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Веселкиным состоится в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) 29 марта с 11.00 до 13.00 мск. Об этом сообщается на сайте театра.

Актер будет похоронен на Троекуровском кладбище.

26 марта Веселкин умер в возрасте 63 лет. В РАМТ принесли соболезнования родным и близким актера. Telegram-канал Mash писал, что Веселкин больше года болел раком крови и скончался в своей квартире из-за осложнений на фоне лейкоза.

Веселкин родился 21 ноября 1961 г. в Москве. В 1983 г. окончил Театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в труппу Центрального детского театра (сейчас РАМТ). За 42 года в театре сыграл порядка 60 ролей. Принял участие в спектаклях «Ромео и Джульетта», «Инь и Ян», «Горе от ума», «Проблема» и др. Работал ведущим на радио «Маяк», в телевизионных передачах «Детский час», «До 16 и старше», «Будильник» и «50х50».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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