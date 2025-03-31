МВД предупредило о схеме мошенничества со сбором средств для неизлечимо больных

В этот же день в Роскачестве рассказали о мошеннической схеме с «лимитом» домашних животных в квартире. Аферисты звонят от лица «жилищной инспекции» и спрашивают о количестве питомцев в квартире, после чего говорят о якобы превышении лимита, установленного вымышленным законом. В качестве обоснования они приводят «новые правила» на фейковом сайте «Госуслуг» и требуют перевода средств на «оформление разрешения» на количество домашних животных.