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МВД предупредило о схеме мошенничества со сбором средств для неизлечимо больных

Ведомости

Аферисты открывают сборы денег на «лечение» неизлечимых больных людей, доказать обман после их смерти крайне затруднительно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД России.

Отмечается, что злоумышленники занимаются сбором средств для безнадежно больного человека на лечение в клинике, которая согласилась взяться за трудный случай. Они устраивают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами. После сбора средств пациент отправляется на лечение, но умирает, потому что его болезнь изначально была смертельной. По данным полиции, это «делает мошенничество трудно доказуемым».

Клиника возвращает часть средств, собранных на лечение, на счет фонда, так как лечение не было полностью осуществлено, а «волонтеры» пропадают из соцсетей.

29 марта прокуратура Москвы сообщила о новой мошеннической схеме с «легендой о замене ключей» от входных дверей. Аферисты звонят жертвам, называют себя «специалистами сервиса домофонов» и заявляют о якобы замене ключей от входной двери подъезда. После этого злоумышленники просят назвать код из SMS.

В этот же день в Роскачестве рассказали о мошеннической схеме с «лимитом» домашних животных в квартире. Аферисты звонят от лица «жилищной инспекции» и спрашивают о количестве питомцев в квартире, после чего говорят о якобы превышении лимита, установленного вымышленным законом. В качестве обоснования они приводят «новые правила» на фейковом сайте «Госуслуг» и требуют перевода средств на «оформление разрешения» на количество домашних животных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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