МВД предупредило о схеме мошенничества со сбором средств для неизлечимо больных
Аферисты открывают сборы денег на «лечение» неизлечимых больных людей, доказать обман после их смерти крайне затруднительно, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД России.
Отмечается, что злоумышленники занимаются сбором средств для безнадежно больного человека на лечение в клинике, которая согласилась взяться за трудный случай. Они устраивают массовую кампанию с эмоциональными призывами и репостами. После сбора средств пациент отправляется на лечение, но умирает, потому что его болезнь изначально была смертельной. По данным полиции, это «делает мошенничество трудно доказуемым».
Клиника возвращает часть средств, собранных на лечение, на счет фонда, так как лечение не было полностью осуществлено, а «волонтеры» пропадают из соцсетей.
29 марта прокуратура Москвы сообщила о новой мошеннической схеме с «легендой о замене ключей» от входных дверей. Аферисты звонят жертвам, называют себя «специалистами сервиса домофонов» и заявляют о якобы замене ключей от входной двери подъезда. После этого злоумышленники просят назвать код из SMS.
В этот же день в Роскачестве рассказали о мошеннической схеме с «лимитом» домашних животных в квартире. Аферисты звонят от лица «жилищной инспекции» и спрашивают о количестве питомцев в квартире, после чего говорят о якобы превышении лимита, установленного вымышленным законом. В качестве обоснования они приводят «новые правила» на фейковом сайте «Госуслуг» и требуют перевода средств на «оформление разрешения» на количество домашних животных.