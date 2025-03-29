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Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «заменой ключей»

Ведомости

Мошенники создали схему с «легендой о замене ключей» от входных дверей, рассказали в прокуратуре Москвы.

Злоумышленники в телефонном звонке представляются «специалистами сервиса домофонов» и заявляют о якобы замене ключей от входной двери подъезда. Далее они просят назвать код из SMS. Прокуратура привела реальный случай 70-летней москвички.

После получения от женщины кода, с ней связались «сотрудники Роскомнадзора и Росфинмониторинга», которые заявили, что от ее имени якобы была выдана доверенность на неизвестного мужчину. 

«Женщина усомнилась и заблокировала свои банковские счета. Но аферисты не сдавались, они убедили пенсионерку, что нужно срочно спасать сбережения путем перевода их на безопасный счет», – говорится в сообщении. В итоге она разблокировала счета, сняла денежные средства и перевела более 1,4 млн руб. на якобы безопасные счета, номера которых ей диктовали аферисты. 

В столичной прокуратуре призвали не сообщать неизвестным коды, поступающие по SMS. Ведомство отмечает, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не обзванивают граждан с просьбами о снятии денежных средств и переводе их на «безопасные счета». «Услышали фразу “переведите деньги на безопасный счет” – прекратите разговор, это мошенники», – заключили в прокуратуре.

29 марта в Роскачестве рассказали, что мошенники создали схему с «лимитом» домашних животных в квартире. Злоумышленники звонят от лица «жилищной инспекции» и выясняют число питомцев в квартире жертвы. После этого они сообщают о якобы превышении лимита, установленного несуществующим законом. Мошенники обосновывают это «новыми правилами» на фейковом сайте «Госуслуг».

5 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабмина, основной темой которого стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. 25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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