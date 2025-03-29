Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «заменой ключей»
Мошенники создали схему с «легендой о замене ключей» от входных дверей, рассказали в прокуратуре Москвы.
Злоумышленники в телефонном звонке представляются «специалистами сервиса домофонов» и заявляют о якобы замене ключей от входной двери подъезда. Далее они просят назвать код из SMS. Прокуратура привела реальный случай 70-летней москвички.
После получения от женщины кода, с ней связались «сотрудники Роскомнадзора и Росфинмониторинга», которые заявили, что от ее имени якобы была выдана доверенность на неизвестного мужчину.
«Женщина усомнилась и заблокировала свои банковские счета. Но аферисты не сдавались, они убедили пенсионерку, что нужно срочно спасать сбережения путем перевода их на безопасный счет», – говорится в сообщении. В итоге она разблокировала счета, сняла денежные средства и перевела более 1,4 млн руб. на якобы безопасные счета, номера которых ей диктовали аферисты.
В столичной прокуратуре призвали не сообщать неизвестным коды, поступающие по SMS. Ведомство отмечает, что сотрудники банков, государственных и правоохранительных органов не обзванивают граждан с просьбами о снятии денежных средств и переводе их на «безопасные счета». «Услышали фразу “переведите деньги на безопасный счет” – прекратите разговор, это мошенники», – заключили в прокуратуре.
29 марта в Роскачестве рассказали, что мошенники создали схему с «лимитом» домашних животных в квартире. Злоумышленники звонят от лица «жилищной инспекции» и выясняют число питомцев в квартире жертвы. После этого они сообщают о якобы превышении лимита, установленного несуществующим законом. Мошенники обосновывают это «новыми правилами» на фейковом сайте «Госуслуг».
5 марта президент России Владимир Путин провел совещание с членами кабмина, основной темой которого стали комплексные меры по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. 25 марта Госдума приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки.