Прокуратура предупредила о мошеннической схеме с «заменой ключей»

«Женщина усомнилась и заблокировала свои банковские счета. Но аферисты не сдавались, они убедили пенсионерку, что нужно срочно спасать сбережения путем перевода их на безопасный счет», – говорится в сообщении. В итоге она разблокировала счета, сняла денежные средства и перевела более 1,4 млн руб. на якобы безопасные счета, номера которых ей диктовали аферисты.