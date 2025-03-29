Мошенники создали схему с «лимитом» домашних животных в квартире
Мошенники угрожают своим жертвам «лимитом» домашних животных в квартире, после чего вымогают деньги. Об этом рассказали в Роскачестве, передает «РИА Новости».
Злоумышленники звонят от лица «жилищной инспекции» и выясняют число питомцев в квартире жертвы. После этого они сообщают о якобы превышении лимита, установленного несуществующим законом. Мошенники обосновывают это «новыми правилами» на фейковом сайте «Госуслуг».
После этого злоумышленники требуют перевода денежных средств для «оформления разрешения» на количество домашних животных. В Роскачестве отметили, что никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует. В случае подобных звонков от неизвестных следует прекращать разговор.
27 марта в МВД сообщили, что мошенники начали обманывать граждан, регистрируясь в домовых чатах под видом жильцов и предлагая «соседям» якобы бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Перед встречей аферист извиняется и говорит, что может отправить технику исключительно курьером, а для оформления доставки просит перейти по фишинговой ссылке. Такие ссылки заражают телефон жертвы вредоносным программным обеспечением.
Госдума 25 марта приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Теперь сообщения от «Госуслуг» не будут приходить во время разговора по телефону. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и код подтверждения.