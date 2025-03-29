Мошенники создали схему с «лимитом» домашних животных в квартире

Госдума 25 марта приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Теперь сообщения от «Госуслуг» не будут приходить во время разговора по телефону. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и код подтверждения.