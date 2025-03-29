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Мошенники создали схему с «лимитом» домашних животных в квартире

Ведомости

Мошенники угрожают своим жертвам «лимитом» домашних животных в квартире, после чего вымогают деньги. Об этом рассказали в Роскачестве, передает «РИА Новости».

Злоумышленники звонят от лица «жилищной инспекции» и выясняют число питомцев в квартире жертвы. После этого они сообщают о якобы превышении лимита, установленного несуществующим законом. Мошенники обосновывают это «новыми правилами» на фейковом сайте «Госуслуг».

После этого злоумышленники требуют перевода денежных средств для «оформления разрешения» на количество домашних животных. В Роскачестве отметили, что никаких «специальных сборов» и «компенсаций» за содержание домашних животных сверх нормы не существует. В случае подобных звонков от неизвестных следует прекращать разговор.

27 марта в МВД сообщили, что мошенники начали обманывать граждан, регистрируясь в домовых чатах под видом жильцов и предлагая «соседям» якобы бесплатно забрать ненужную технику или мебель. Перед встречей аферист извиняется и говорит, что может отправить технику исключительно курьером, а для оформления доставки просит перейти по фишинговой ссылке. Такие ссылки заражают телефон жертвы вредоносным программным обеспечением.

Госдума 25 марта приняла закон о противодействии телефонному и интернет-мошенничеству. Согласно документу, россияне могут установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт, международные звонки, спам-обзвоны и смс-рассылки. Теперь сообщения от «Госуслуг» не будут приходить во время разговора по телефону. А при смене пароля от личного кабинета портала пользователь получит предупреждение и код подтверждения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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