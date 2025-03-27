МВД предупредило о новой схеме обмана в домовых чатах
Мошенники начали обманывать граждан, регистрируясь в домовых чатах под видом жильцов и предлагая «соседям» якобы бесплатно забрать ненужную технику или мебель, для чего прикрепляют фишинговые ссылки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
По данным полиции, мошенники публикуют в домовых или районных чатах предложения о бесплатной бытовой технике и мебели, присылают фото и видео «ненужных вещей». Но перед встречей аферист извиняется и говорит, что может отправить технику исключительно с курьером, а для оформления доставки просит перейти по ссылке. Такие ссылки заражают телефон жертвы вредоносным программным обеспечением, делая возможным хищение ее персональных данных и получение доступа к платежным средствам.
26 марта «Ведомости» писали о новой мошеннической схеме с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Жертве поступает видеозвонок по мобильной связи, через Whatsapp (принадлежит Meta