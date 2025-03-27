МВД предупредило о новой схеме обмана в домовых чатах

26 марта «Ведомости» писали о новой мошеннической схеме с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Жертве поступает видеозвонок по мобильной связи, через Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) ) или Telegram от якобы курьера. Аферист делает запись экрана, создает из нее кружок без звука, а после создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок использует в качестве подтверждения того, что это реальный человек.