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МВД предупредило о новой схеме обмана в домовых чатах

Ведомости

Мошенники начали обманывать граждан, регистрируясь в домовых чатах под видом жильцов и предлагая «соседям» якобы бесплатно забрать ненужную технику или мебель, для чего прикрепляют фишинговые ссылки, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

По данным полиции, мошенники публикуют в домовых или районных чатах предложения о бесплатной бытовой технике и мебели, присылают фото и видео «ненужных вещей». Но перед встречей аферист извиняется и говорит, что может отправить технику исключительно с курьером, а для оформления доставки просит перейти по ссылке. Такие ссылки заражают телефон жертвы вредоносным программным обеспечением, делая возможным хищение ее персональных данных и получение доступа к платежным средствам.

26 марта «Ведомости» писали о новой мошеннической схеме с видеозвонками для дальнейшего использования в методах социальной инженерии. Жертве поступает видеозвонок по мобильной связи, через Whatsapp (принадлежит Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ)) или Telegram от якобы курьера. Аферист делает запись экрана, создает из нее кружок без звука, а после создает новый аккаунт в Telegram и отправляет с него сообщения контактам жертвы, а записанный кружок использует в качестве подтверждения того, что это реальный человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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