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Маск передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн

Ведомости

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск передал матери своего предполагаемого ребенка писательнице Эшли Сент-Клэр $2,5 млн. Об этом он рассказал в социальной сети X.

Маск сообщил, что также планирует передать Сент-Клэр $500 000 в течение года. Он уточнил, что точно не знает, его ли это ребенок, но не против узнать. Миллиардер подчеркнул, что для этого ему не потребуется решение суда.

Газета New York Post ранее сообщала, что Сент-Клэр продала свой автомобиль Tesla за $100 000, чтобы компенсировать 60%-ное сокращение алиментов со стороны Маска.

В феврале 2022 г. Сент-Клер подала иск об отцовстве против Маска. Известно, что она добивается единоличной опеки над своим сыном, поскольку, по ее словам, Маск не принимает участия в воспитании ребенка. Также писательница попросила суд обязать миллиардера пройти генетическое тестирование, чтобы подтвердить отцовство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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