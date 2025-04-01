Маск передал матери своего предполагаемого ребенка $2,5 млн
Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США миллиардер Илон Маск передал матери своего предполагаемого ребенка писательнице Эшли Сент-Клэр $2,5 млн. Об этом он рассказал в социальной сети X.
Маск сообщил, что также планирует передать Сент-Клэр $500 000 в течение года. Он уточнил, что точно не знает, его ли это ребенок, но не против узнать. Миллиардер подчеркнул, что для этого ему не потребуется решение суда.
Газета New York Post ранее сообщала, что Сент-Клэр продала свой автомобиль Tesla за $100 000, чтобы компенсировать 60%-ное сокращение алиментов со стороны Маска.
В феврале 2022 г. Сент-Клер подала иск об отцовстве против Маска. Известно, что она добивается единоличной опеки над своим сыном, поскольку, по ее словам, Маск не принимает участия в воспитании ребенка. Также писательница попросила суд обязать миллиардера пройти генетическое тестирование, чтобы подтвердить отцовство.