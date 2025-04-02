Роскомнадзор предупредил о звонящих от лица ведомства мошенниках
Россиянам начали поступать звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками Роскомнадзора, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Граждане сообщили в Роскомнадзор о том, что мошенники звонят от лица его сотрудников и говорят якобы о взломе личного кабинета пользователя на портале госуслуг. Для разблокировки аферисты просят номер СНИЛС.
«Звонки поступают с номеров, которые не принадлежат сотрудникам ведомства, и через мессенджер WhatsApp», – указали в Роскомнадзоре.
В ведомстве напомнили, что сотрудники госорганов никогда не звонят посредством мессенджеров и не запрашивают персональные данные.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от кибермошенничества. В скором времени будет создана государственная информационная система противодействия правонарушениям, совершаемым с применением информационных и коммуникационных технологий.