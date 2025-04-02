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Песков прокомментировал создание Службы по гражданству и регистрации иностранцев

Ведомости

Утром глава государства Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на совершенствование управления в сфере миграции. Одним из таких решений стало создание в структуре МВД России Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которая позволит эффективнее решать вопросы, связанные с миграционными процессами, повысить динамику работы и улучшить координацию между различными ведомствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он уточнил, что в рамках ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел, который одновременно будет возглавлять эту службу. Основной целью нововведений, как он подчеркнул, является упорядочивание миграционных процессов, контроль за соблюдением мигрантами российских законов и снижение уровня противоправной деятельности. Также он подтвердил, что на должность первого заместителя министра и начальника новой службы уже назначен Андрей Кикоть, который ранее занимал другую руководящую позицию.

Кроме того, Песков рассказал о подписании президентом указа, изменяющего состав межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В перечень должностей, представленных в комиссии, теперь включена новая позиция – первый заместитель министра внутренних дел и начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.

Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее в своем Telegram-канале указала, что эти решения позволят с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, увеличить динамику работы и улучшить координацию между ведомствами. По ее словам, основной задачей является упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение законодательства РФ и снижение противоправной деятельности.

Миграционную политику в России начали ужесточать после теракта в концертном зале «Крокус сити холла» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане. В 2024 г. депутаты Госдумы приняли 14 таких законов. Так, организация незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений стала особо тяжким преступлением. В то же время компании-посредники больше не могут принимать экзамены для иностранцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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