Песков прокомментировал создание Службы по гражданству и регистрации иностранцев
Утром глава государства Владимир Путин подписал ряд указов, направленных на совершенствование управления в сфере миграции. Одним из таких решений стало создание в структуре МВД России Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, которая позволит эффективнее решать вопросы, связанные с миграционными процессами, повысить динамику работы и улучшить координацию между различными ведомствами. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он уточнил, что в рамках ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел, который одновременно будет возглавлять эту службу. Основной целью нововведений, как он подчеркнул, является упорядочивание миграционных процессов, контроль за соблюдением мигрантами российских законов и снижение уровня противоправной деятельности. Также он подтвердил, что на должность первого заместителя министра и начальника новой службы уже назначен Андрей Кикоть, который ранее занимал другую руководящую позицию.
Кроме того, Песков рассказал о подписании президентом указа, изменяющего состав межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики. В перечень должностей, представленных в комиссии, теперь включена новая позиция – первый заместитель министра внутренних дел и начальник Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан.
Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее в своем Telegram-канале указала, что эти решения позволят с большей результативностью решать связанные с миграционными процессами вопросы, увеличить динамику работы и улучшить координацию между ведомствами. По ее словам, основной задачей является упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение законодательства РФ и снижение противоправной деятельности.
Миграционную политику в России начали ужесточать после теракта в концертном зале «Крокус сити холла» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане. В 2024 г. депутаты Госдумы приняли 14 таких законов. Так, организация незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений стала особо тяжким преступлением. В то же время компании-посредники больше не могут принимать экзамены для иностранцев.