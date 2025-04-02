Песков прокомментировал создание Службы по гражданству и регистрации иностранцев

Он уточнил, что в рамках ведомства вводится новая должность – первый заместитель министра внутренних дел, который одновременно будет возглавлять эту службу. Основной целью нововведений, как он подчеркнул, является упорядочивание миграционных процессов, контроль за соблюдением мигрантами российских законов и снижение уровня противоправной деятельности. Также он подтвердил, что на должность первого заместителя министра и начальника новой службы уже назначен Андрей Кикоть, который ранее занимал другую руководящую позицию.