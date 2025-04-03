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Кобзев: при крушении Ту-22М3 в Приангарье летчики увели самолет от жилых домов

Ведомости

Экипаж самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение 2 апреля в Усольском районе Иркутской области, при падении увел его от жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Низкий поклон профессионалам высокого класса и слова соболезнований родным и близким погибшего пилота», – пояснил глава региона.

Губернатор Иркутской области пообещал оказать помощь семье погибшего военного.

О крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 стало известно 2 апреля. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж из четырех человек катапультировался. Один летчик погиб, остальные получили ранения. В Минобороны сообщали, что это был плановый полет. Причиной крушения могла стала техническая неисправность.

Позже стало известно, что при падении самолет задел линию электропередачи. Из-за этого в Иркутской область оказались обесточены более 200 домов и три соцобъекта. Энергетики работали всю ночь и утро, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Электроснабжение населенных пунктов удалось восстановить утром 3 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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