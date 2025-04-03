Кобзев: при крушении Ту-22М3 в Приангарье летчики увели самолет от жилых домов

Позже стало известно, что при падении самолет задел линию электропередачи. Из-за этого в Иркутской область оказались обесточены более 200 домов и три соцобъекта. Энергетики работали всю ночь и утро, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Электроснабжение населенных пунктов удалось восстановить утром 3 апреля.