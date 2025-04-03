Кобзев: при крушении Ту-22М3 в Приангарье летчики увели самолет от жилых домов
Экипаж самолета Ту-22М3, потерпевшего крушение 2 апреля в Усольском районе Иркутской области, при падении увел его от жилых домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Игорь Кобзев.
«Низкий поклон профессионалам высокого класса и слова соболезнований родным и близким погибшего пилота», – пояснил глава региона.
Губернатор Иркутской области пообещал оказать помощь семье погибшего военного.
О крушении стратегического ракетоносца Ту-22М3 стало известно 2 апреля. Самолет упал в безлюдной местности. Экипаж из четырех человек катапультировался. Один летчик погиб, остальные получили ранения. В Минобороны сообщали, что это был плановый полет. Причиной крушения могла стала техническая неисправность.
Позже стало известно, что при падении самолет задел линию электропередачи. Из-за этого в Иркутской область оказались обесточены более 200 домов и три соцобъекта. Энергетики работали всю ночь и утро, чтобы как можно быстрее вернуть свет. Электроснабжение населенных пунктов удалось восстановить утром 3 апреля.