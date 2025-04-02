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После падения военного самолета Ту-22М3 под Иркутском обесточены более 200 домов

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В ходе крушения в Иркутской области военный самолет Ту-22М3 задел линию электропередачи, обесточены более 200 домов, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

По информации Кобзева, без электричества остались 210 домов и 3 социально значимых объекта. Он сообщил, что сейчас на месте происшествия работает бригада Иркутской электросетевой компании. Электроснабжение может быть восстановлено до утра 3 апреля, пообещал губернатор.

Вечером 2 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Сообщалось, что экипаж катапультировался, один летчик погиб. Как пояснили в военном ведомстве, самолет разбился во время планового полета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Ту-22М3 упал в безлюдной местности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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