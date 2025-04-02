После падения военного самолета Ту-22М3 под Иркутском обесточены более 200 домов

Вечером 2 апреля в Минобороны РФ сообщили, что в Иркутской области потерпел крушение стратегический ракетоносец Ту-22М3. Сообщалось, что экипаж катапультировался, один летчик погиб. Как пояснили в военном ведомстве, самолет разбился во время планового полета. По предварительным данным, причиной крушения стала техническая неисправность. Ту-22М3 упал в безлюдной местности.